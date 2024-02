Familia de Lawrence tiene problemas en su techo tras instalar paneles solares

Los paneles solares son una buena opción para el ahorro de energía y el cuidado del medio ambiente, según expertos, pero su éxito depende de una instalación adecuada y de su insistencia cuando algo no anda bien.

En Lawrence, la familia Perez se unió al movimiento de la energía renovable con la instalación de paneles solares sobre el techo de su hogar en el año 2020.

“Como la factura de electricidad me estaba llegando muy cara y estaba de moda el asunto de los paneles, que uno puede ahorrar mucho con la energía, yo decidí hacerlo”, dijo Perez.

Robert explica que contrató a Vivint Solar, pero que durante el proceso hubo un cambió inesperado.

“Al momento de la instalación, ellos vendieron la compañía a Sunrun, que es otra compañía de paneles y me los instalaron”, dijo Perez.

Pero Robert dice no le vio resultados a su inversión.

“Después de la instalación yo no vi el gran ahorro…O sea, porque seguía pagándole a ellos una mensualidad más la factura seguía siendo alta”, dijo Perez.

La gota que colmó la paciencia de Robert fue precisamente la de una filtración de agua que se formó en parte del techo y la pared del último piso de su casa, justo debajo de los paneles solares.

“Según fue pasando el tiempo, fue aumentando, fue aumentando, hasta que se hizo un hueco en la pared”, dijo Perez.

Cuando se comunicó con Sunrun para hacer un reclamo.

“Ellos decían que no había sido por culpa de ellos. Y yo bueno, es culpa de ustedes porque yo tengo bastante tiempo viviendo aquí y nunca habíamos tenido ese problema”, dijo Perez.

Así que Robert se vio obligado a pagarle $2,000 dólares de su bolsillo a un contratista que le reparara la filtración.

Con respecto a la producción y factura de energía, paso cuatro años rebotando entre la compañía de energía y Sunrun, en busca de respuestas.

“Cuando me comunicaba con ellos me decían que no, que los paneles están produciendo, que era problema de la compañía de electricidad. Cuando llamo a la electricidad me decían que no, que era, que eran los paneles que no estaban generando bien”, dijo Perez.

Hasta que vieron un segmento de Telemundo Nueva Inglaterra Responde en la televisión.

“Viendo su programa me di cuenta de que había varias personas que me han reportado casos con los paneles y dije, déjame comunicarme con ellos a ver qué pasa”, dijo Perez.

Telemundo Nueva Inglaterra Responde se comunicó con Sunrun y presentó todos los recibos de energía guardados por Robert, así como evidencia de la filtración. Aunque Sunrun insistió en que la filtración no estaba relacionada con los paneles solares, ofrecieron un crédito de $1,000 dólares por la reparación y otros $1,156 por la producción de energía que el estaba suouesto ahorrarse en energía.

Robert dice estar contento con el resultado.

“No voy a pagar por lo menos por los próximos dos años…O sea voy a seguir pagando la diferencia de la energía eléctrica que consuma, pero no de los paneles… ¡Muchas gracias!

Sunrun no ofreció comentarios sobre este caso, pero en la sección de preguntas frecuentes de su página web aseguran hacerse cargo de cualquier problema con el sistema.

Para realizar una queja en nuestra línea de ayuda al consumidor, Telemundo Nueva Inglaterra Responde, puede llamar al 855-622-1000 y dejar un mensaje de voz con una descripción breve de su caso, y su información de contacto. Le devolveremos la llamada en por lo menos 24 horas. Para agilizar el proceso, puede llenar el formulario en línea.