Familia de Medway sigue atrapada intentando salir de Gaza: “particularmente angustioso”

Una familia palestino-estadounidense de Medway, Massachusetts, todavía está tratando de encontrar una salida de Gaza.

Abood Okal y Wafaa Abuzayda estaban visitando a su familia con su hijo de 1 año, Yousef, cuando Hamas lanzó un ataque sorpresa en Israel. Mientras Israel respondía con ataques aéreos de represalia, podían oír los bombardeos a su alrededor.

Según un amigo de la familia, fueron a la frontera de Rafah para cruzar a Egipto porque se les informó que tenían un plazo de cinco horas para que los ciudadanos estadounidenses cruzaran de forma segura.

El tiempo pasó y no vieron ningún movimiento.

La familia no ha recibido ninguna actualización sobre la opción de salida para ellos ni para ningún otro ciudadano estadounidense en Gaza.

"Lo que es particularmente preocupante es que Abood me dice que hubo bombardeos por parte de los israelíes al sur de donde están en Rafah. Si Estados Unidos no va a sacar a sus ciudadanos de allí, entonces necesita al menos exigir a los israelíes que no haya bombardeos en esta zona, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que probablemente estén usando armas estadounidenses para hacer esto. Ningún estadounidense debería estar de acuerdo con esto", dijo el amigo.

"Esto se está volviendo peligroso para todos los ciudadanos estadounidenses en Gaza y, dado lo cerca que está el humo en la fotografía que Abood me acaba de enviar, particularmente peligroso para esta familia". agregaron.

El jueves, el ejército israelí ordenó a más de 1 millón de personas en el norte de Gaza que evacuaran sus hogares en un plazo de 24 horas y se trasladaran al sur en medio de crecientes preocupaciones sobre una ofensiva terrestre.

El Departamento de Estado anunció que a partir del viernes, el gobierno de Estados Unidos organizará vuelos chárter para ciudadanos estadounidenses y sus familiares directos que no hayan podido reservar vuelos comerciales fuera de Israel.

En una alerta de seguridad publicada el viernes, la Embajada de Estados Unidos en Israel escribió: "El conflicto militar entre Israel y Hamás continúa, lo que hace que las opciones de salida para los ciudadanos estadounidenses sean complejas. Estamos trabajando en opciones potenciales para la salida de Gaza de los ciudadanos estadounidenses.

"La oficina de la senadora Warren está coordinando activamente con el Departamento de Estado para ayudar a los ciudadanos estadounidenses en Israel y Gaza, incluidos los residentes de Massachusetts, a regresar de forma segura a Estados Unidos", escribió su secretaria de prensa en un correo electrónico.

"El senador Markey está profundamente preocupado por la seguridad de civiles inocentes en Israel y Gaza, incluidos ciudadanos estadounidenses y residentes de Massachusetts que no han podido regresar a sus hogares", escribió un portavoz de Markey. "El senador seguirá haciendo todo lo que esté a su alcance para defender y apoyar a estas familias".

"Nuestra oficina está apoyando activamente a los electores de Massachusetts en la región que buscan abandonar Israel y Gaza", añadió un portavoz de la representante Ayanna Pressley. "Estamos en contacto directo con la familia y nos hemos comunicado con el Departamento de Estado y la Casa Blanca sobre su caso".

"Aquí hay una comunidad y estamos muy concentrados en traer de regreso a esta familia Medway a Medway, pero quiero mantener nuestra mentalidad, tengo entendido que hay entre 500 y 600 ciudadanos estadounidenses en Gaza en este momento, y esta petición de francamente, el gobierno federal está a favor de todos ellos", afirmó Nabulsi.