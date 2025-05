Familia dominicana de Peabody advierte de los peligros del bullying tras la pérdida de su hijo

La familia dominicana de un joven adolescente en Peabody, Massachusetts, quiere crear conciencia sobre los peligros del acoso escolar y el bullying, después de la pérdida de su hijo, Jason Bernard, el fin de semana.

“Es algo que que me tiene consternada y algo que duele mucho no sé cómo voy a sobrevivir esta gran pérdida porque era mi pequeño era mi bebé como yo le decía”, dice Juana Medrano, madre de Jason.

Jason tenía 14 años, estaba pronto a graduarse y soñaba con estudiar medicina y artes. Hoy en medio del dolor, su madre le hacen un llamado a las autoridades.

“Yo quisiera que el que tenga el poder de crear el grupo leyes, lo que sea que tome conciencia que hoy fui yo mañana puede ser otra y yo no quiero eso”. dijo Medrano.

La familia de Jason afirma que se quitó la vida la madrugada del sábado tras sufrir acoso escolar. La tragedia ocurrió días después de que el Comité Escolar de la Preparatoria Higgins Middle en Peabody, cerrara la escuela virtual del distrito y votara para incrementar sus clases presenciales.

La opción en línea, Peabody PREP, se había convertido en un espacio seguro crucial para muchos estudiantes que lidiaban con el acoso escolar y otros desafíos personales.

“Yo quiero hacer una campaña para parar el bullying incluso estoy pensando en crear una fundación con el nombre de Jason Bernal mi hijo, para que se lo llegado no muera”, dijo la madre del joven fallecido.

José Miguel Medrano, tío de Jason, lo recuerda con cariño, “él era un muchacho sano, tranquilo que no tú no lo correteando ni nada era muy en sus cosas y son cosas que duele mucho en el corazón me entiendes pero sea la voluntad del creador”.

Los estudiantes de la Escuela Intermedia Higgins en Peabody se manifestaron el martes, coreando el nombre de su compañero de clase fallecido.

Muchos padres y miembros de la comunidad creen que el apoyo ha sido insuficiente y que la administración escolar ha gestionado mal las consecuencias de la muerte de Jason.

Elizabeth Mover, madre de Peabody y presidenta del Consejo Asesor de Padres de Educación Especial (SEPAC) de Peabody, expresó la frustración de muchos estudiantes.

"Sienten que no se les escucha y quieren hacer algo, pero no saben qué hacer", dijo Mover. "Nuestros estudiantes necesitan un ambiente de aprendizaje positivo y cuando tienen miedo de ir a la escuela, les aterra ir y se sienten intimidados en clase por un acosador; quizás ese no sea un ambiente de aprendizaje positivo".

Mover, cuyo hijo asistió a la Escuela Secundaria Higgins con Jason, lo recordó como un "niño tranquilo y respetuoso". Criticó enérgicamente la respuesta de la administración ante la tragedia.

"El enfoque de la escuela de intentar volver a la normalidad es erróneo", declaró Mover. "Nada será normal para estos niños durante mucho tiempo".

El alcalde de Peabody, Ted Bettencourt, se dirigió a la comunidad a principios de esta semana mediante una llamada automatizada, reconociendo el profundo dolor de la familia de Jason y prometiendo celebrar una reunión comunitaria. Bettencourt y el superintendente Josh Vadala no respondieron a las solicitudes de comentarios de nuestra cadena hermana NBC10 Boston.