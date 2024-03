Familia ecuatoriana en duelo por la abrupta muerte de joven madre arrollada en Revere

Una familia ecuatoriana llora la partida de una joven madre de 28 años que fue arrollada en Revere, Massachusetts, tras salir de su trabajo el pasado domingo.

La mujer, madre de un niñito de dos años, no tiene ningún familiar en Estados Unidos y ahora luchan por repatriar su cuerpo.

“Por favor, que nos ayuden para tener el cuerpo de Sofía acá en Ecuador lo más rápido posible para darle una sepultura”, dijo entre lágrimas Jipson Gómez, esposo de Sofía, en una entrevista exclusiva con Telemundo Nueva Inglaterra.

Jipson relató cómo se enteró de la muerte de su esposa, Sofía Mejía, con quien tuvo a su hijo de dos años. Todo ocurrió el pasado domingo a las 9:30 de la noche al salir de su trabajo en un reconocido supermercado.

“Tu mujer tuvo un accidente… y me puse en contacto con las amigas que tenía allá y ya me dieron la noticia que había muerto”, dijo.

Compañeros de trabajo y conocidos están devastados tras el suceso.

Sus amigas y compañeras de trabajo están haciendo todo lo posible con ayuda del consulado ecuatoriano.

“Ya están moviéndose para ayudar y traer el cuerpo de Sofia acá en Ecuador”, contó.

“Y ella venía con su maleta de sueños ahí como realizar porque era una joven de muy llena de sueños traía muchos sueños porque tenía un su niño de dos años y de una familia muy pobre estamos ahí tratando la manera como le ayudamos para poder traer un familiar de ella para este país para que pueda ver cómo hacemos para trasladar su cuerpo para allá”, dijo su amiga, Angela Osorio, a Telemundo Nueva Inglaterra.

Por su parte, el esposo dijo que ella salió de su país decidida a darle un futuro mejor al niño, con quien hablaba a diario.

“Yo sé que es duro dejar el niño, pero yo quiero darle un futuro a mi hijo, tú sabes cómo está el país ahorita…”, recordó Jipson que su esposa le contó antes de irse del país.

“Todos los días teníamos con el niño aquí un ratito dejamos las llamadas todos los días y ella me decía que tenga fe que ruegue a Dios que vamos a salir adelante que pronto estaremos los tres juntos”, añadió. “Siempre amorosa cariñosa de verdad que todavía no me no me lo creo que le haya pasado esto a ella porque es tan buena que no se lo merecía”.