Familia hispana vive pesadilla luego de que lluvia de balas impactara su hogar en Waterbury

Una familia de Waterbury, Connecticut, está viviendo literalmente una pesadilla, después de que el domingo le dispararan más de 20 veces a su vivienda, incluida la habitación de su recién nacido.

La familia Hernández se mudó a Waterbury desde Nueva York y han vivido en su casa de Wadsworth Street durante los últimos dos años, se mudaron a Connecticut para darle a sus hijos una vida mejor, pero su sensación de seguridad desapareció cuando hombres armados dispararon aproximadamente dos docenas de balas.

“Fue un SUV Negro que vino tres personas se bajaron y comenzaron a dispararle a la casa le dispararon como 17 veces”, dijo Bianca Hernandez.

La cámara de vigilancia de un vecino captó los aterradores momentos. La camioneta negra fue vista pasando por la casa dos veces antes de que los hombres armados salieran y dispararan. Hernández dijo que incluso hizo contacto visual con uno mientras miraba por la ventana.

“Él me miró y vio que yo tenía al al bebé mío en la mano el siguió disparando o sea no le importó de qué si iba a darle un tiro a un bebé recién nacido”, agregó la madre.

La habitación de su bebé fue la más afectada por los daños. Su hijo mayor, de 15 años, estaba trabajando en el jardín atrás con su padre.

Hernández dice que “los tiros traspasaron para dentro de la casa por el cuarto del bebé mío que solamente tiene un mes y medio y del cuarto del otro hijo mío que tiene 11 años”.

La familia Hernández no da crédito a lo ocurrido y no entienden por qué balearon su vivienda, ahora se quedan con sus seres queridos en Nueva York, mientras deciden si pueden o no regresar en su casa de Waterbury.

“Tengo miedo de estar aquí mis hijos tienen miedo de estar aquí le da ataque pánico especialmente el medio de 11 años”, dijo Bianca Hernandez.

La policía de Waterbury dijo que están investigando e instan a cualquier persona que tenga información a llamar a las autoridades, y no se han realizado arrestos.