Familias de Providence de bajos ingresos pueden aplicar para ingreso de $500 al mes

Los residentes de Providence de bajos ingresos están invitados a postularse para recibir pagos sin compromiso de $ 500 al mes como parte de un programa piloto experimental, anunció el martes el alcalde Jorge Elorza.

Si bien el experimento inicial de Providence se limitará a solo 110 hogares, Elorza y ​​otros políticos demócratas dijeron en una conferencia de prensa el martes que esperan verlo finalmente reproducido en una escala mucho mayor, según reporta el Providence Journal,

El programa piloto tendrá una duración de un año y está restringido a los residentes de Providence cuyos ingresos anuales caen al 200 por ciento del nivel federal de pobreza o menos. Eso se traduce en un máximo de $ 25,760 para una sola persona, o $ 53,000 para un hogar de cuatro, dijo el periódico.

Las solicitudes se recogerán entre el 15 y el 21 de agosto y se pueden enviar en línea o por correo. La ciudad se está asociando con organizaciones sin fines de lucro como la Fundación Rhode Island, United Way de Rhode Island, Alliance to Mobilize our Resistance (AMOR) y Direct Action for Rights and Equality (DARE) para correr la voz.

Los participantes serán elegidos mediante un sistema de lotería, dijo Elorza. "Por favor, no llame a la oficina del alcalde", dijo bromeando. "No decidiremos nosotros".

Se espera que el programa piloto cueste $ 1.1 millones, una cifra que incluye costos administrativos. Será financiado exclusivamente por donaciones privadas, incluidos $ 500,000 del CEO de Twitter, Jack Dorsey. Un portavoz de la oficina del alcalde también confirmó que Wend Collective, el fondo creado por un heredero de la fortuna de Wal-Mart, está brindando apoyo financiero, según el Providence Journal.

A partir del 20 de julio, la ciudad comenzará a realizar sesiones de información sobre Zoom para los residentes interesados en obtener más información sobre el programa, reportó el periódico.