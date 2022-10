Fanático demanda a los Patriots, y dice que arruinaron su bandera firmada por Brady

Los New England Patriots causaron daños irreparables a una bandera de EE. UU. firmada por Tom Brady al exhibirla de manera inapropiada en el salón de la fama del equipo en el Gillette Stadium, afirma el dueño de la bandera en una demanda federal.

Después de haber estado en exhibición un par de meses, la firma de Brady escrita en Sharpie azul se había desvanecido significativamente, lo que redujo el valor de la bandera hasta en un millón de dólares, según la demanda presentada contra el equipo el miércoles en Boston.

Un portavoz de los Patriots dijo el jueves que el equipo no tenía comentarios inmediatos.

La bandera, descrita como "un objeto histórico y un recuerdo deportivo de valor incalculable", ondeó sobre el Foxboro Stadium, ahora cerrado, el 22 de diciembre de 2001.

Daniel Vitale, de 42 años, de Hampstead, New Hampshire, compró la bandera en 2020 como inversión.

“Soy un fanático acérrimo de los Patriots y lo he sido durante 40 años”, dijo Vitale a The Associated Press por teléfono el jueves. “Esa bandera fue muy importante para mí porque fue justo después del 11 de septiembre y fue el último partido de la temporada regular en el Foxboro Stadium”.

Vitale prestó la bandera al Salón de la Fama de los Patriots en junio de 2021 después de asegurarse de que la cuidarían adecuadamente. Lo quería de vuelta un par de meses después porque pensó que su valor podría dispararse, ya que Brady, quien ahora juega para los Tampa Bay Buccaneers, estaba considerando retirarse en ese momento, según la demanda.

La hija menor de Vitale tiene autismo y la familia quería contratar a una niñera de tiempo completo para que la cuidara, dijo.

Pero cuando Vitale recuperó la bandera, la firma de Brady se había desvanecido.

Ni la iluminación del Salón de la Fama ni el vidrio de la vitrina se diseñaron para proteger los recuerdos deportivos autografiados, y había "un espacio significativo en el vidrio directamente frente a la bandera a través del cual podía pasar la luz y el calor sin filtrar". según la demanda, que estima que la pérdida de valor oscila entre varios cientos de miles de dólares hasta un millón de dólares.

La demanda alega incumplimiento de contrato, tergiversación negligente y tergiversación fraudulenta, y busca un juicio con jurado y daños no especificados.

La demanda fue un último recurso. “He intentado hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo con estos muchachos, pero ni siquiera quieren hablar con nosotros”, dijo Vitale.