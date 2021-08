Fanáticos de los Patriots regresan al estadio Gillette bajo nuevas reglas de COVID

Los fanáticos de los New England Patriots volverán a sus asientos en el Gillette Stadium esta semana y no necesitarán vacunarse para asistir al juego, pero los fanáticos no vacunados tendrán que usar máscaras, anunció el equipo el lunes.

El equipo está "emocionado de dar la bienvenida a un lugar lleno de fanáticos al Gillette Stadium por primera vez desde la postemporada de 2019" para el juego de pretemporada del jueves contra el Washington Football Team en Foxboro.

Se anunció un nuevo conjunto de reglas para ingresar a los juegos. Junto con las mascarillas para los fanáticos no vacunados, las nuevas reglas incluyen la venta de boletos completamente en línea y la venta en estadios sin efectivo.

Los baños y las ventas en el estadio serán sin contacto, anunció el equipo. Y todos los que ingresen al estadio deberán prometer que no han dado positivo por COVID-19 o que no han estado expuestos a alguien que lo haya hecho en las dos semanas anteriores, así como que no han experimentado síntomas de COVID-19 dos días antes.