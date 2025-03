FBI ofrece recompensa para dar con hombre de Boston visto por última vez en Maine en 2006

El FBI ofrece una nueva recompensa de $10,000 por información que conduzca al hallazgo de un hombre de Boston desaparecido durante 19 años.

El último lugar donde se vio a Miguel Oliveras fue en un club de striptease de Portland, Maine, la madrugada del 2 de septiembre de 2006, según un comunicado del FBI, que investiga su desaparición junto con la policía de Portland.

Oliveras, quien vivía en el barrio de Hyde Park de Boston, vestía una camiseta blanca sobre una camisa gris de manga larga con estampado de camuflaje, pantalones cortos cargo verdes y zapatillas blancas, informaron las autoridades el martes. Tenía 24 años en ese momento, cabello negro y ojos marrones, medía aproximadamente 5'11" y pesaba 170 libras. Tenía tatuajes en el cuello, el hombro, la espalda y la mano.

Los investigadores piden la ayuda del público para encontrar a Oliveras, ya que nadie ha reportado haberlo visto ni tenido noticias suyas, informaron las autoridades. Se solicita a cualquier persona que tenga información que llame a la policía de Portland al 207-814-8584 o al FBI de Boston al 1-800-CALL-FBI, o visite tips.fbi.gov para enviarla en línea.

La madre del hombre, Myrna Oliveras, dijo el martes que está frustrada porque nada ha cambiado en el caso.

“Más frustración, más rabia, ha pasado mucho tiempo. Solo quiero encontrarlo y traerlo a casa. Necesito que la gente se presente”, declaró.

La principal agente del FBI en Boston, Jodi Cohen, declaró que la recompensa de 10.000 dólares busca “incentivar a cualquiera que tenga información sobre el paradero de Miguel a que se presente para que podamos encontrarlo y darle a su familia la tan necesaria solución”. Mientras tanto, el jefe de policía de Portland, Mark Dubois, afirmó que el caso “ha sido una prioridad para nosotros”.

