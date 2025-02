FBI y la DEA en Boston dicen que están ayudando en la aplicación de la ley migratoria

Las oficinas locales del FBI y la DEA dijeron el miércoles que están ayudando al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) con operaciones en toda Nueva Inglaterra.

En Boston no se ha realizado una operación reforzada a gran escala, como las que se han visto en Chicago y Nueva York la semana pasada, dijo un representante del ICE a NBC News el miércoles. Las imágenes muestran operaciones rutinarias y diarias del ICE que ahora incluyen a otros socios de la agencia.

Tanto el FBI como la DEA compartieron imágenes de agentes realizando arrestos, sin compartir detalles sobre los arrestos. Dijeron que estaban ayudando a la oficina de Operaciones de Detención y Deportación del ICE.

Ya son mas de 2 mil personas en custodia de ICE en la última semana, efectuando arrestos en medio de áreas residenciales.

"Las agencias están trabajando juntas para ayudar a que nuestras comunidades sean lugares más seguros", dijo la oficina de la DEA en Nueva Inglaterra en una publicación en X.

