Feligreses hispanos de Mass. varados en Israel en medio del conflicto

Un grupo de feligreses de Salem, Massachusetts temen por sus vidas, se encuentran varados en Israel desde el sábado anterior y están solicitando tanto a las autoridades locales como a congresistas que les ayuden a escapar de la violencia

El grupo es de 32 feligreses, 10 dominicanos, ocho mexicanos, dos guatemaltecos, y el resto incluyendo al padre son anglosajones.

Por el momento, se encuentran en Nazareth y dicen que la zona es resguardada por las autoridades, pero están conscientes de que la situación es volátil y todo podría cambiar el cualquier momento.

Ellos tenían planeado estar ocho días en Israel, y apenas pudieron disfrutar porque llegaron tan solo horas antes de que iniciaran los ataques.

Mary Martínez, quien se encuentra con el grupo dice que "hay mucha gente que tiene mucho pánico, de los 30 cinco se quedaron acá, no se sientes seguro, claro que queremos salir, no sabemos que va a pasar, no sé".

El grupo parte de la Iglesia Inmaculada Concepción de Salem llevaba apenas unas horas en Jerusalén cuando Hamas empezó a atacar, salieron rumbo a Nazareth y en su camino fueron detenidos por un reten.

"Nos dijeron que enseñáramos los pasaportes, y lo enseñamos, los pasaportes con la foto y nos dejaron pasar", dijo Martínez.

El grupo dice haber visto la violencia de cerca.

"Es difícil explicarlo, porque son cosas que tú vez y no saben cómo reaccionar, son cosas que no ha visto antes en la vida.", dice Stharlin Nova, cuya madre no logra salir de Israel.

"La gente que está en Israel, está en un estado de alerta permanente, y no saben cuándo es que les va a caer una bomba en la cabeza", dice Daniel Loza, comunidad judío argentina.

Nathalie Báez, cuya madre está en Israel, dice que "es una frustración porque no dan información, solamente dicen que tienen que llenar un formulario de crisis, te llaman y te mandan un email, y es duro como hija que no puedes hacer mucho para tu mamá".

Nathalie ha hecho lo posible mantenerse en comunicación con su madre, katiuska, ella cree que la respuesta consular de los Estados Unidos, no es suficientemente vigorosa.

"Que las lleven para otro país y de allí venir para acá, eso sería satisfactorio, porque sabemos que están fuera de Israel, antes de que las cosas se pongan más graves y se acerquen más donde ellos están", dice Nathalie.

Todos los feligreses son ciudadanos americanos naturalizados, por lo que han contactado a representantes estatales, congresistas y también a las embajadas de sus países de origen.

Dos manifestaciones se realizaron esta tarde, la primera en Boston por la comunidad judía, la segunda en Cambridge por la comunidad palestina.

"Sacarlos por Turquía o Jordán, son solo dos de las opciones que están sobre la mesa", dice el congresista por Massachusetts Seth Moulton, mientras tanto el grupo sigue buscando alternativas.

"Lo bueno que ellos tienen es que están unidos, y no quieren un grupo salir y dejar a otro grupo, por ejemplo, los dominicanos dijeron que no se iban, sino se iban con los demás compañeros que están allá", dijo Yoleni Inoa, miembro de la congregación Inmaculada Concepción.

La información les llega a cuentagotas y Nova dice que todavía no tiene certeza de cuándo su madre podrá salir de Israel, "yo hable con ella hace un ratico, van a tener una Reunión a las siete, los aeropuertos todavía no tienen vuelos saliendo, las opciones son muy pocas ahora", dijo.