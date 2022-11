Filman película en el Tobin Bridge: lo que debes saber

Los viajes de vacaciones no serán lo único que afectará el tráfico en la Interestatal 93 en Boston este domingo.

También se filmará una película desde la mañana hasta la noche en el Tobin Bridge y otras partes de la I-93 ese día, anunció el viernes el Massachusetts Department of Transportation.

La policía escoltará un vehículo con una cámara y autos que aparecen en la película a lo largo de la carretera entre las salidas 16A y 21 en Boston y entre Boston y Chelsea por el Tobin Bridge, dijeron las autoridades.

El tráfico podría verse afectado, aunque los carriles no se cerrarán para la grabación: la filmación seguirá el flujo del tráfico, dijeron las autoridades. Si el clima no coopera u ocurre una emergencia, el rodaje podría posponerse. ¿De qué película se trata? Por el momento no se dirá, por lo que debes permanecer atento a los tráileres que vengan en los próximos meses, para ver cuándo aparece el icónico puente.