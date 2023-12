First Night Boston 2024: sintoniza las festividades en vivo en la víspera de Año Nuevo

First Night Boston 2024 finalmente está aquí. Y por primera vez, se llevará a cabo en City Hall Plaza en lugar de la ubicación habitual en Copley Square.

Se espera que cientos de miles de personas visiten la ciudad para la 49ª celebración anual de Nochevieja, disfrutando de espectáculos musicales y de danza, improvisación, patinaje sobre hielo, artes y manualidades, el tradicional desfile y esculturas de hielo. La velada culmina con la cuenta regresiva de la primera noche y una actuación del artista de hip hop Sammy Adams, en el escenario principal y un espectáculo de fuegos artificiales a medianoche sobre el puerto de Boston. El evento es gratuito, no se requieren entradas.

Pero si no puedes asistir en persona o si no quieres enfrentar el frío, las presentaciones en vivo serán transmitidas a través de Telemundo Nueva Inglaterra de 7:30 p. m. a 12:30 a.m. Además, la última hora de celebración, de 11:30 p.m. a 12:30 a.m., se podrá disfrutar en los canales de transmisión de NBC Boston en Peacock, Roku, Samsung TV Plus y nuestras otras plataformas de transmisión.

Tevin Wooten y Sue O'Connell serán los maestros de ceremonias del evento.

Aquí hay más información sobre First Night Boston 2024:

Conceptos básicos del evento

Ubicación: City Hall Plaza, Boston Common y áreas circundantes

Fecha: domingo 31 de diciembre de 2023 – lunes 1 de enero de 2024

Horario: Programación desde las 11:11 a.m. del 31 de diciembre hasta las 00:30 a.m. del 1 de enero

Sitio web: www.firstnightboston.org

Cobertura: Transmisión en vivo en www.telemundonuevainglaterra.com de 7:30 p. m. a 12:30 a. m. y actualizaciones en vivo en X @firstnight

Horario general

11:11 a.m.: Comienzan las actuaciones y la visualización de esculturas de hielo en City Hall Plaza

12-5 p.m.: Presentaciones y actuaciones en vivo en varios espacios interiores para todas las edades.

5:50 p.m.: Bienvenida de la alcaldesa Michelle Wu en el escenario principal de City Hall Plaza

6 p.m.: Primer desfile nocturno de Boston desde City Hall Plaza hasta Boston Common, el Skating Club of Boston's Frog Pond Skating Spectacular comienza en Boston Common Frog Pond

7 p.m.: Fuegos artificiales familiares sobre Boston Common, presentados por la Fundación Mugar y la ciudad de Boston

7:30 p.m.: Comienza la cuenta regresiva de la primera noche en City Hall Plaza

11:30 p.m.: Sammy Adams subirá al escenario principal

12 a.m.: Espectáculo de fuegos artificiales sobre el puerto de Boston