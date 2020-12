First Night Boston anuncia itinerario del evento

First Night Boston, la celebración de Año Nuevo de mayor duración en Nueva Inglaterra, anunció hoy su programa completo de actuaciones para su transmisión y cuenta con una variedad de artistas de Boston y más allá de todos los géneros musicales.

A partir de las 6:00 p.m. y continuando hasta las 2:00 a.m., una serie de actuaciones musicales y artísticas exhibirá una amplia gama de talentos para el público que celebra desde casa mientras la pandemia de Covid-19 continúa interrumpiendo la vida cotidiana. Celebrada todos los años desde 1975, First Night Boston es una celebración anual de las artes, la cultura y la gente de la ciudad. Desde 2015, el evento culminó con luces, fuegos artificiales, esculturas de hielo y música en Copley Square.

"First Night Boston ha sido una tradición apreciada durante más de cuatro décadas, y una celebración de este tamaño simplemente no se cancela", dijo Dusty Rhodes, director del evento. "Esta ciudad está repleta de artistas brillantes y estrellas en ascenso que dependen de eventos como First Night para mostrar sus talentos, y estamos encantados de trasladar parte del espectáculo en línea y al aire". Además de la transmisión en línea, una transmisión especial de First Night Boston se transmitirá en NBC10 Boston a partir de las 7:00 p.m. - 8:00 p.m., y en NECN y NBC Sports Boston a partir de las 11:00 p.m. - 12:01 a.m.

El espectáculo comienza a las 6:00 p.m. y la primera hora contará con actuaciones de la Asociación Cultural China del Gran Boston (GBCCA), jazz del Proyecto Makanda, una actuación de órgano en auge de la Iglesia de la Ciencia Cristiana y un baile de Guardianes de Isadora de North Shore.

A partir de las 7:00 p.m. a las 8:00 p.m., es la Boston Youth Chamber dando paso a la aclamada pianista Yelena Beriyeva, mientras que Boston Gay Men’s Chorus cierra la hora después de las presentaciones adicionales de GBCCA y Makanda Project.

El Club de Patinaje de Boston comienza a las 8:00 p.m. hora con una serie de rutinas de patinaje artístico de los aspirantes olímpicos. Sweet Harmony de Hyde Park realiza su primero de dos sets alegres antes de que la vocalista Maddi Ryan suba al escenario, y Veronica Robles de East Boston representa la primera banda de mariachis exclusivamente femenina de Boston.

La cuenta regresiva continúa con la estrella en ascenso Alli Haber comenzando a las 9:00 p.m., antes de dar paso a los ritmos africanos y caribeños de Zili Misik. El quinteto de hombres, On the Outside, realiza un breve set antes de que las Dempsey Sisters y Mandi Crimmins toquen la casa.

La quinta hora presenta segmentos de Lori McKenna y Kemp Harris filmados en el Boch Center de Boston, mientras que Nancia, el hip-hopper de Boston, lanza algunos ritmos con escenas locales. Las actuaciones de los rockeros Sons of Levin y soulful Of Sea and Stone nos acercan a las 11:00 p.m. hora, cuando NECN y NBC Sports Boston retoman la cuenta regresiva final.

La transmisión en línea se reanudará después de la medianoche y algunas de las actuaciones más populares de la noche se volverán a emitir hasta las 2:00 a.m. El programa de transmisión más reciente se adjunta a este comunicado y está disponible en www.firstnightboston.org.