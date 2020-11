First Night Boston se celebrará de manera virtual

First Night Boston, la celebración del Nuevo Año más grande de Nueva Inglaterra, anunció hoy que hará la transición de su evento del 31 de diciembre a un formato virtual para darle la bienvenida al 2021. A medida que la pandemia de COVID-19 continúa interrumpiendo la vida normal en todo el mundo, no se realizará un evento en persona o en vivo como parte de las celebraciones tradicionales.

NBC10 Boston, NECN y Telemundo Boston transmitirán presentaciones, entrevistas y homenajes a los trabajadores de primera línea, ya que lleva First Night Boston a miles de televidentes el 31 de diciembre. Anualmente una celebración de los artistas, músicos y cantantes de la comunidad artística de Boston, el espectáculo continuará con horas de entretenimiento gratuito en el hogar para familias y fanáticos de todas las edades. Además de las transmisiones vespertinas y nocturnas, se transmitirán coloridas actuaciones en el sitio web del evento, www.firstnightboston.org.

Siguiendo la guía del Commonwealth of Massachusetts, la ciudad de Boston y los líderes de salud pública, First Night Boston 2021 no tendrá presentaciones artísticas u otros eventos que atraigan multitudes en persona. “First Night Boston es una tradición apreciada por la gente de nuestra ciudad y aquellos que vienen a disfrutarla”, dijo Martin J. Walsh, alcalde de Boston. "Si bien no podemos reunirnos de manera segura para celebrar este año, apreciamos el trabajo de los artistas intérpretes, los organizadores y la familia de NBC para ayudar a mantener viva la celebración".

A medida que la celebración pasa a un formato virtual, también lo hace la esperanza y la renovación que viene con el cambio de calendario cada año. First Night Boston se enorgullece de revelar el hashtag del evento #Together21 para conectar a unir a los televidentes de todas partes. A medida que pase un año difícil, las resoluciones y publicaciones en las redes sociales que incluyen el hashtag #Together21 se mostrarán en el sitio web firstnightboston.org, y pueden aparecer en la transmisión al aire a medida que avanza la noche.

Se pueden hacer donaciones para ayudar a apoyar la producción del evento virtual en el sitio web del evento, firstnightboston.org.