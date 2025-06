Fiscal especial Hank Brennan emite declaración en respuesta al veredicto de Karen Read

El fiscal especial Hank Brennan emitió un comunicado el lunes en respuesta al veredicto de la semana pasada en el juicio de Karen Read.

En el comunicado, afirmó que su investigación lo llevó a creer que Read, y nadie más, era responsable de la muerte de John O'Keefe.

Brennan también criticó duramente lo que denominó una "campaña de intimidación y abuso" que se ha librado públicamente y en redes sociales, calificándola de "la antítesis de la justicia". Aseguró que, si este tipo de comportamiento se vuelve común, "amenazará la integridad de nuestro sistema judicial, afectando tanto a las víctimas como a los acusados".

Ofreció sus condolencias a la familia O'Keefe y expresó su esperanza de que, con el veredicto de la semana pasada, "los testigos y sus familias queden en paz. El acoso a estas víctimas inocentes y sus familiares es deplorable y no debería volver a ocurrir en ningún caso en esta Mancomunidad".

Read, de 45 años, fue declarada no culpable de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario y abandono del lugar de un accidente mortal, pero fue declarada culpable de conducir ebria el 18 de junio tras su segundo juicio. La fiscalía afirmó que atropelló a O'Keefe, su novio, un policía de Boston, con su camioneta en enero de 2022, dejándolo morir en una tormenta de nieve. Pero sus abogados argumentaron que O'Keefe fue golpeada, mordida por un perro y luego abandonada afuera de una casa en Canton en una conspiración orquestada por la policía que incluía plantar evidencia contra Read.

Lee la declaración completa de Hank Brennan a continuación:

Estoy decepcionado por el veredicto y por no haber podido lograr justicia para John O'Keefe y su familia. El fiscal de distrito Michael Morrissey me designó, otorgándome plena discreción para evaluar el caso de forma independiente y seguir las pruebas, independientemente de su resultado. Tras una revisión independiente y exhaustiva de todas las pruebas, concluí que estas condujeron a una sola persona. Ni la investigación federal cerrada ni mi revisión independiente me llevaron a identificar a ningún otro posible sospechoso o responsable de la muerte de John O'Keefe.

La campaña de intimidación y abuso que se ha librado, financiado y promovido públicamente y en redes sociales es la antítesis de la justicia. Si este tipo de conducta se vuelve común, amenazará la integridad de nuestro sistema judicial, afectando tanto a las víctimas como a los acusados. No podemos tolerar el abuso de testigos que hace que los participantes se preocupen por su propia seguridad o la de sus familias.

Espero que, con el veredicto, los testigos y sus familias queden tranquilos. El acoso a estas víctimas inocentes y sus familiares es deplorable y no debería volver a ocurrir en ningún caso en esta Commonwealth.

Mi más sentido pésame a la familia O'Keefe y confío en que en los próximos años encuentren paz y tranquilidad.

Hank Brennan

Brennan fue contratado por la Fiscalía del Distrito de Norfolk para ejercer como fiscal principal en el segundo juicio de Read. El primer juicio, que concluyó en nulidad, fue procesado por el fiscal adjunto del distrito de Norfolk, Adam Lally.

Cuando Brennan fue contratado, nuestra cadena hermana NBC10 Boston informó que cobraría una tarifa de $250 por hora para procesar el caso.

Los registros financieros estatales muestran que Brennan ha recibido $234,545 hasta la fecha. Sin embargo, esa cantidad no incluye el trabajo legal de Brennan desde febrero, incluyendo todo el segundo juicio.

La factura más reciente presentada por Brennan por $28,675 correspondía a horas trabajadas en enero, según una solicitud de registros públicos de NBC10 Boston.

Con más de 50 días en el Tribunal Superior de Norfolk desde principios de marzo, además del trabajo preparatorio fuera del tribunal, una estimación conservadora eleva el salario de Brennan a $400,000.

Michael Coyne, analista legal jefe de NBC10 Boston, afirmó que espera que el salario de Brennan sea aún mayor, ya que no es raro que los abogados trabajen jornadas de 16 horas durante un juicio para tareas como la preparación de testigos, la revisión de documentos y el análisis de investigaciones científicas.

"Es justo decir que la compensación total superará con creces los $500,000 dólares", declaró Coyne.

El primer contrato de Brennan establecía un pago máximo de $75,000 dólares. Sin embargo, este contrato ha sido modificado varias veces desde entonces. La modificación más reciente fijó un máximo de $300,000 dólares a principios de abril, justo cuando comenzaba el segundo juicio, según el documento obtenido por NBC10 Boston.