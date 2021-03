Fiscal General de Mass. demanda a un ortodoncista por millones de dólares en falsos reclamos

La procuradora general de Massachusetts, Maura Healey, presentó una demanda el lunes contra un ortodoncista por supuestamente presentar millones de dólares en reclamos falsos a MassHealth desde noviembre de 2013.

La oficina de Healey presentó la demanda contra el Dr. Mouhab Z. Rizkallah y dos compañías, Dr. Mouhab Z. Rizkallah DDS MSD PC y The Braces Place of Lawrence LLC. Rizkallah opera seis consultorios de ortodoncia que operan como "The Braces Place", con ubicaciones en Somerville, Boston, Lawrence, Lowell, Framingham y Lynn.

La denuncia acusa a las prácticas de Rizkallah de mantener a los pacientes con frenillos durante un período de tiempo más largo del que era médicamente necesario para permitirles facturar más dinero a MassHealth, según un comunicado de la oficina de Healey. A menudo colocaba aparatos ortopédicos solo en los dientes superiores de su paciente, extendiendo el tiempo de tratamiento más allá de lo que estaba médicamente justificado, dijo la oficina del fiscal general.

La demanda también afirma que las prácticas facturaron a MassHealth más de $ 1 millón por protectores bucales deportivos hechos a medida cuando sus pacientes no solicitaron, necesitaron o ni siquiera recibieron los protectores bucales. Si los pacientes recibieron los protectores bucales, no se ajustaron a la medida y se facturaron aproximadamente $ 75 u $ 85 más que el precio minorista, según el comunicado.

La queja también alega que Rizkallah instituyó prácticas para eludir las regulaciones de MassHealth con respecto a la necesidad médica y la aprobación del tratamiento de ortodoncia.

Healey dijo en el comunicado que el ortodoncista robó "millones de dólares del estado" al usar a sus pacientes como "peones".

"Este comportamiento ilegal perjudicó a familias de comunidades de bajos ingresos y comunidades de color que dependen de MassHealth para la cobertura de atención médica", dijo. "Estamos demandando para responsabilizar al Dr. Rizkallah por estas prácticas de explotación que victimizaron a residentes vulnerables en Massachusetts".