Gobernador discute manejo de coronavirus en Massachusetts

El Gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, estará realizando una conferencia de prensa para actualizar información sobre la respuesta del estado ante la crisis del coronavirus.

La conferencia de prensa comenzará a las 12pm

Se espera que el gobernador Charlie Baker haga un anuncio el jueves para permitir la reapertura de los campos de golf, según dijo una fuente a NBC10 Boston.

Los campos en Massachusetts han estado cerrados desde mediados de marzo, cuando se consideraban negocios no esenciales, pero se les podría permitir abrir tan pronto como este fin de semana.

Las fuentes dicen que una decisión del gobernador podría llegar el jueves por la mañana.

El golf se ha reanudado en al menos 47 estados, según el Boston Globe, con medidas de distanciamiento social implementadas.

Los líderes de la industria han estado presionando al gobernador y a su equipo de trabajo para permitir que los clubes reabran antes del 18 de mayo, cuando el cierre estatal de negocios no esenciales expirará. Muchos clubes han dicho que no sobrevivirán si no vuelven a abrir pronto, y algunos incluso han amenazado con desafiar la orden del gobernador.

Mientras tanto, se planean una serie de precauciones diferentes para mantener seguros al personal y a los jugadores cuando regrese el golf.