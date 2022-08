Fuentes: se espera que funcionarios de la MBTA anuncien el cierre de la Línea Naranja el miércoles

Se espera que el gobernador Charlie Baker y los funcionarios de la MBTA hablen el miércoles, después de que fuentes le dijeron a Telemundo Boston el martes por la noche que la MBTA cerrará la Línea Naranja para trabajar en el mantenimiento atrasado desde hace mucho tiempo.

Fuentes estatales de transporte le dijeron a Telemundo Boston que la MBTA anunciará el miércoles un cierre de 30 días de la Línea Naranja para abordar las mejoras de infraestructura.

Este último desarrollo se produce después de una serie de problemas para MBTA, incluido el incidente hace casi dos semanas en el que un tren de la Línea Naranja se incendió y se llenó de humo cerca de la estación de Wellington. El tren se detuvo en el puente sobre el río Mystic, lo que llevó a un pasajero a saltar del puente para escapar de la situación de emergencia.

La Junta Directiva de MBTA también se reunirá el miércoles por la mañana para discutir el servicio de reemplazo del autobús de enlace para las Líneas Naranja y Verde.

Los pasajeros le dijeron a NBC10 Boston que están hartos de todos los problemas y aún más frustrados porque el cierre causará estragos en su viaje.

"En general, para mí es un inconveniente, probablemente también para todos los demás", dijo el ciclista de MBTA, Tomas Calachij. "Por lo general, me toma alrededor de una hora, hora y media solo para llegar al trabajo y a casa, y con el cierre del sistema de trenes que potencialmente demorará más de 30 días, me tomará el doble de tiempo solo para llegar a casa y ya sabes, solo para volver al trabajo”, agregó.

Se espera que el gobernador Baker hable junto con los funcionarios de tránsito a las 12:30 p. m. del miércoles.

El Boston Globe informó por primera vez que la agencia estaba considerando cerrar la línea durante un mes, que comenzaría a fines de este mes y se extendería hasta septiembre.

Una agenda para una reunión de la Junta Directiva de la MBTA programada para el miércoles tiene como primer tema a discusión una adjudicación de contacto propuesta con A Yankee Line, una compañía de autobuses que proporcionaría un servicio de autobús de reemplazo para la Línea Naranja y parte de la Línea Verde. La agenda no especificó qué período de tiempo cubriría el contrato.

La agencia ya había planeado el trabajo de vía y señalización en la Línea Naranja, que originalmente estaba programado para comenzar la semana pasada, pero se retrasó. Hay mejoras de seguridad en los trabajos en la Línea Roja, trabajo que comenzó el lunes y está planificado nuevamente desde el 8 de agosto hasta el 11 de agosto. Los autobuses están reemplazando el servicio entre las estaciones afectadas por la noche durante el trabajo.

Durante la noche del lunes al martes, una pieza de equipo de construcción se descarriló cerca de Quincy Center. La MBTA dijo que no hubo heridos, pero el descarrilamiento causó daños en el tercer riel. 25 autobuses de enlace brindaron un servicio alternativo hasta que se restableció la energía a las 6:20 a. m. del martes.

"Al principio dijeron que probablemente son siete minutos y lo siguiente es que no hay tren y envían a un inspector que viene y dice que tome el autobús de enlace", dijo Key Lim, pasajero de la Línea Roja. "Para empezar, no tienen un autobús. Dicen que tienen que sacar al operador de todos los demás autobuses para tratar de que la gente conduzca. Eso no es bueno".

Los traslados continuarán el miércoles por la noche y el jueves por la noche entre JFK/UMass y Braintree a lo largo de la Línea Roja. Los trenes volverán a funcionar durante el fin de semana y luego los autobuses se reanudarán la próxima semana, de lunes a jueves por la noche, a partir de las 8:45 p. m.