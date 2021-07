Ganador del concurso que dio nombre a Hartford Yard Goats dona boletos de temporada a organizaciones benéficas locales

Los fanáticos del béisbol en Connecticut han ayudado a Hartford Yard Goats a convertirse en una de las marcas más populares del béisbol de ligas menores. Durante los últimos seis años, "Yard Goats" se ha convertido en un nombre familiar, pero no hace mucho que el club necesitaba un nombre cuando se mudaban de New Britain a Hartford.

"Hicimos un concurso de nombres para el equipo y dejamos que los fanáticos presentaran lo que pensaban que debería ser el equipo durante aproximadamente dos semanas", dijo el presidente de Yard Goats, Tim Restall. "Recibimos alrededor de 6.000 presentaciones".

"Siempre me han interesado los logotipos deportivos, uniformes y apodos", dijo Anthony Castora, un maestro de Nueva Jersey y graduado de la UConn que decidió participar en el concurso. "Mi suegro es un gran aficionado a los trenes. Me dio un glosario de términos en un sitio web. Por la razón que sea, comencé al final del alfabeto y apareció Yard Goats. Tienes que tener tu propia identidad, así que dije que vayamos con Yard Goats. Suena pegadizo y a los niños les gustará. No tenía expectativas de ganar, ninguna en absoluto ".

La entrada de Castora llegó a falta de un par de días para el concurso e hizo que el club cambiara de rumbo.

"Ya estábamos en el diseño de logotipos con los Whirlybirds", dijo Restall. "Whirlybirds iba a ser el nombre y lo que hicimos es que terminamos dejándolo en suspenso, comenzamos a trabajar en la cabra y lo que ves es con lo que terminamos".

Ver la popularidad de la marca Yard Goats seis años después es diferente a todo lo que imaginó Castora.

"Nunca hubiera creído que explotaría tanto", dijo Castora.

Como ganador del concurso, Castora tiene abonos de por vida y continúa retribuyendo a la comunidad de Hartford a través de esos boletos.

"Lo resolví con el equipo, si pueden usarlos para organizaciones benéficas locales, ya sea estudiante del mes, cosas así y solo para que el equipo los use como mejor les parezca", dijo Castora.