Ganar el Juego 6 es ‘obligatorio’ si los Celtics quieren ganar el título, dice Brian Scalabrine

Los Boston Celtics tienen la oportunidad de marcar su boleto a las Finales de la NBA frente a su público local el viernes por la noche.

Buscarán cerrar su serie de Finales de la Conferencia Este contra Miami Heat con una victoria en el Juego 6 en TD Garden. Marcaría el primer viaje de Boston a las Finales desde 2010.

Los Celtics ingresan al enfrentamiento como grandes favoritos en las apuestas, y eso no sorprende a Brian Scalabrine, de NBC Sports Boston. El ex Celtic, que consideró esta serie terminada después del Juego 2, no le da a Miami ninguna oportunidad de ganar el Juego 6 y el posible Juego 7.

"Dije que esto había terminado después de que estaba 1-1. Y dije que había terminado después de que Miami ganó el Juego 3", dijo Scalabrine el jueves en Early Edition. "Miami no está ni cerca de donde están los Celtics. No pueden anotar a un nivel lo suficientemente alto. La forma en que juegan no es un gran enfrentamiento para ellos contra los Celtics. Se acabó".

Scalabrine cree que este joven equipo de los Celtics tiene la experiencia suficiente para terminar el trabajo, pero enfatizó la importancia de eliminar al Heat en Boston el viernes por la noche.

"Estos muchachos son profesionales. Como que han estado allí", dijo Scal. "Esta es la cuarta vez que Jayson Tatum ha estado en una Final de la Conferencia Este. Ahora sabe cómo cerrar equipos. Comprendió la sensación de urgencia en el Juego 6 en Milwaukee. Comprende la sensación de urgencia en el Juego 5. Lo único diría que, por favor, Celtics, no se dejen atrapar por el juego de los Miami Heat.

"Lo veo como obligatorio si tienes aspiraciones de colgar el título 18 en las alturas. Si quieres hacer ese viaje, agrega dos días adicionales, si quieres ir a Miami y tomar el sol y todo eso, entonces, por supuesto, creo que te estás costando un campeonato. Creo que si ganan este Juego 6 y lo cierran, creo que están en la conversación. Pero si no pueden cerrar el Heat en su cancha, ¿Cómo diablos van a vencer a los Warriors?".

Los Warriors serían el oponente de los Celtics en las Finales de la NBA si terminan su serie de Finales de la Conferencia Oeste contra los Dallas Mavericks. Golden State ingresa al Juego 5 del jueves por la noche con una ventaja de 3-1.

El inicio del juego 6 de Celtics-Heat está programado para las 8:30 p.m. ET el viernes en TD Garden. La cobertura comienza en NBC Sports Boston con Celtics Pregame Live a las 7:30 p.m.