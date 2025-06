Hacer valer la garantía de un sofá, fue literalmente un enredo para Erika Núñez, una de nuestras televidentes de Lawrence, Massachusetts.

Ella pagó a Ashley Furniture 3,676 dólares por el mueble y en el precio se incluye la garantía de cinco años.

"Si usted se da cuenta, tiene hilo el mueble, el mismo, el hilo como que se soltó y se abrió, pero no solo un mueble, se abrieron varios". Narra Erika, quien asegura que contactó a GBS, la compañía que cubre las garantías ofrecidas por Ashley Furniture.

"Me dijeron que no, que no cubría ninguna rotura en el mueble que sí mismo se rompiera". Explica Erika, agregando que el representante de servicio al cliente le dijo que la garantía cubría quemaduras, manchas hoyos, fallas en los motores, dañas por marcas de calor, grasa, esmalte de uñas o cosméticos, lodo, tierra, pero si el mueble se deshilaba por sí solo, no había cobertura.

"Yo le dije entonces ¿Tengo que tomar una tijera y romperlo yo? Entonces, ustedes ¿Que cubren? y ellos dijeron, 'si se rompe el mismo, no lo cubrimos. Pero lo lindo que ellos no especifican eso al momento de usted pagar 500 dólares, que lo digo así con puntuación, porque para una persona pagar 500 $ encima de todo el costo de muebles. Es mucho". Dijo Erika.

Erika contactó a Telemundo Nueva Inglaterra Responde en busca de una solución, nosotros contactamos directamente a Ashley Furniture, quienes le asignaron un técnico que en cuestión de días estaba tocando su puerta.

Después de varias visitas, los técnicos de Ashley Furniture, repararon todas las fallas del mueble y Erika dice que hasta se excedieron en atenciones.

"Me llamaron para preguntarme que ¿Cómo estuvo el servicio? ¿Que si estuvo todo bien? Que cualquier necesidad que tuviera, que lo llamara, que yo viene a ofrecerme el servicio.

La verdad estoy muy agradecida del Señor por haber conocido el programa de Telemundo Responde. Porque imagínese si yo veo hubiese perdido todo ese dinero, me hubieran puesto un poco triste". Finalizó Erika.

Un portavoz de Ashley Furniture nos dijo mediante correo electrónico "Después de las reparaciones, la clienta está agradecida con el servicio ofrecido.

Siempre le recordamos que lea y entienda la garantía extendida que le ofrece el comerciante para de esa forma; decidir si le conviene o no comprar ese producto. Ademas, guarde todos los recibos y contratos de lo que usted pagó.

Para realizar una queja en nuestra línea de ayuda al consumidor, Telemundo Nueva Inglaterra Responde, puede llamar al 855-622-1000 y dejar un mensaje de voz con una descripción breve de su caso, y su información de contacto. Le devolveremos la llamada en por lo menos 24 horas. Para agilizar el proceso, puede llenar el formulario en línea.