Gata encontrada segura tras vagar por el aeropuerto Logan de Boston por 3 semanas

Una gata sobrevivió sola en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston durante casi tres semanas después de perderse en el aeropuerto después de un vuelo desde Alemania en junio, dijeron las autoridades.

La gata de 4 años, llamada Rowdy, fue encontrada sana y salva el miércoles por la mañana, según Massport. Había estado desaparecida desde que aterrizó en Boston con uno de sus dueños el mes pasado cuando la familia se mudó de regreso a Estados Unidos desde Alemania, donde vivieron durante 15 años.

El avión alemán Lufthansa notificó a los padres humanos de Rowdy que la gata salió de su jaula mientras descargaba la carga, según un comunicado de prensa.

Patty Sahli había estado en el aeropuerto de Logan recogiendo a su esposo y a su amada gata cuando fue alertada de la desaparición de Rowdy. Rowdy estaba en un portaequipajes de viaje duro que viajaba en carga.

"Fui al área de carga y me dijeron: 'Oh, ¿tienes un gato negro?'", relató Sahli en junio. Ella respondió que sí, "y dijeron: 'Bueno, no sabemos dónde está ahora'".

Su familia recibió la buena noticia de que habían encontrado a Rowdy el miércoles.

"Fiel a su nombre, esta juguetona felina escapó de su jaula a la llegada de su vuelo de Lufthansa el 24 de junio y ha estado vagando por el aeropuerto desde entonces. Ya sea por fatiga o por hambre, nunca lo sabremos, pero esta mañana finalmente se dejó llevar", dijo Massport, la agencia que opera el aeropuerto, en un comunicado.

La agencia dijo que el personal de la aerolínea y los trabajadores de la construcción ayudaron a buscar a Rowdy. Se instalaron cámaras y trampas para animales de liberación segura donde se había visto a Rowdy.

"Realmente dieron los pasos correctos para colocar ciertos artículos que serían familiares para Rowdy, la gata, la comida que le gusta. Estuvieron en contacto constante con la familia", dijo Michael DeFina, portavoz de Animal Rescue League de Boston. que prestó trampas al aeropuerto.

La organización sin fines de lucro la recogió el miércoles por la mañana y la revisó. Estaba un poco asustada, dijo DeFina, pero sana.

"Tiene mucha hambre, pero le está yendo bien", dijo.