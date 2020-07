Gloucester cierra playas a no residentes este fin de semana

Gloucester está cerrando sus playas a los no residentes este fin de semana después de las quejas de "tráfico excesivo" de residentes el fin de semana pasado mientras el estado continúa reabriendo después del cierre del coronavirus.

"Lo último que queremos hacer es cerrar nuestros estacionamientos a los visitantes, pero nuestra ciudad tuvo una afluencia de tráfico el pasado fin de semana", dijo la alcaldesa Sefatia Romeo Theken. "Necesitamos reducir la cantidad de tráfico, que es un desafío que enfrentamos todos los años, pero ciertamente se ha visto agravado por la pandemia de COVID-19".

Todos los estacionamientos a playas públicas estarán cerrados para los no residentes el sábado 18 de julio y el domingo 19 de julio, incluidos los lotes en Stage Fort Park, Good Harbor Beach y Wingaersheek Beach. Personal adicional trabajará en los estacionamientos para hacer cumplir la regla de no residentes este fin de semana, según la ciudad.

"Es comprensible que más personas busquen salir después de quedarse en casa durante meses para reducir el riesgo de exposición al virus, pero eso ha significado que el tráfico es peor y no es una situación sostenible para nuestros residentes", dijo Romeo Theken.

Los funcionarios de Gloucester harán un anuncio la próxima semana sobre si las playas se volverán a abrir a los no residentes durante el fin de semana del 25 al 26 de julio.

Los residentes pueden ingresar con una etiqueta de playa 2020, una etiqueta de playa 2019 o una licencia y registro con una dirección de Gloucester. Se les pide a los amantes de la playa que mantengan un mínimo de 12 pies de distancia entre las toallas y las mantas.

"Este problema también se ve agravado por las limitaciones que las personas tienen en los viajes, lo que significa que más personas están haciendo excursiones de un día", dijo la directora de salud pública de Gloucester, Karin Carroll. "Sin embargo, es fundamental que nos aseguremos de que haya mucho espacio para el distanciamiento social en la playa y que los residentes puedan continuar con su vida cotidiana".

Habrá menos área de playa disponible para los visitantes ya que se espera una marea alta temprano el sábado y domingo, a las 10:21 a.m. y 11:07 a.m., respectivamente, según U.S. Harbors. Además, una buena parte de Good Harbor Beach está dividida como tierra de conservación para Piping Plovers, un ave en peligro de extinción.

Las playas públicas de Gloucester están actualmente abiertas a un número limitado de no residentes, y los visitantes del área aún podrán estacionarse en los estacionamientos públicos de playa en Gloucester de lunes a viernes, por el momento.