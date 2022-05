Gobernador Baker “absolutamente abierto” a ley que proteja a proveedores de aborto

El gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, dice que está abierto a la idea de una ley para proteger de responsabilidad legal a los proveedores de salud reproductiva que ofrecen servicios de aborto a pacientes de estados donde el aborto es o puede volverse ilegal.

Los comentarios de Baker se producen en respuesta a la filtración de esta semana de un proyecto de opinión de la Corte Suprema que anularía Roe v. Wade y dejaría las leyes de aborto en manos de los estados individuales. NBC informa que el aborto se volvería ilegal de inmediato en al menos 23 estados, 13 de los cuales tienen leyes de activación que entrarían en vigencia una vez que se revoque Roe.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Si bien los legisladores de Massachusetts han incluido el derecho al aborto en la ley estatal, algunos defensores han dicho esta semana que la Legislatura podría hacer más en caso de que el estado se convierta en un santuario para las mujeres que buscan servicios de salud reproductiva en estados donde el aborto es ilegal.

"Trato de no adelantarme demasiado en el proceso por muchas razones. Me quemé con eso, como saben, desde el principio. Pero estoy absolutamente abierto a discutir protecciones si necesitamos buscar algunas porque obviamente yo y otros aquí estamos muy preocupados por lo que esto significa, no tanto para las personas en Massachusetts sino para las personas en otros estados, así que estoy dispuesto a participar en esa conversación", dijo Baker.

Incluso antes de que el borrador de la opinión de la Corte Suprema se hiciera público, el Senado de Connecticut aprobó esta semana un proyecto de ley, que el gobernador Ned Lamont prometió firmar, diseñado para extender las protecciones para proteger a los pacientes y proveedores de demandas civiles y penales presentadas en otras jurisdicciones donde el aborto ha sido restringido.

El proyecto de ley de Connecticut fue diseñado en respuesta a una nueva ley de Texas que restringe el acceso al aborto.