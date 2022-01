Gobernador Baker actualiza información sobre manejo de COVID-19 en Massachusetts

Está previsto que el gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, haga un anuncio sobre las pruebas de COVID-19 el martes por la mañana a medida que los casos continúan aumentando.

Baker tiene previsto hablar sobre las pruebas de COVID-19 en la Casa del Estado de Massachusetts a las 9 a. m. junto con la vicegobernadora Karyn Polito y la secretaria de Salud y Servicios Humanos Marylou Sudders.

A fines de diciembre, Baker defendió los esfuerzos de prueba de COVID-19 de su administración a pesar de las largas filas en los sitios de prueba en medio de un aumento en los casos. En ese momento, Baker dijo que su administración presionaría para expandir la infraestructura de pruebas del estado, pero que los problemas de personal lo han dificultado.

El anuncio de las pruebas del martes se produce un día después de que Baker lanzara un sistema de tarjeta de vacunación digital. La herramienta, llamada My Vax Records, permite a las personas ver su historial de vacunación y obtener una tarjeta que es similar a las tarjetas de papel de los CDC que se entregan cuando las personas se vacunan.

El anuncio de la herramienta no significa que haya un mandato de vacunación en Massachusetts. La administración Baker no requiere que nadie muestre sus registros de My Vax para ingresar a ningún lugar, la herramienta simplemente está ahí para ayudar a los residentes que desean mostrar su historial de vacunación, dicen las autoridades.

Sin embargo, la herramienta se lanzará días antes de que Boston comience a exigir vacunas para algunos espacios interiores, como restaurantes, gimnasios y lugares de entretenimiento.

Las métricas de COVID de Massachusetts se han disparado a alturas no vistas desde el aumento del invierno pasado, que se cree que se deben en parte a la variante omicron.

Los funcionarios de salud informaron el lunes otros 60,986 casos confirmados de COVID-19 y 53 nuevas muertes, en un informe que incluye datos del fin de semana. El total de un solo día del viernes está por debajo del récord, establecido el miércoles, en 1,425 casos, aunque sigue siendo el segundo total más alto de un solo día en Massachusetts de la pandemia hasta ahora.

También el lunes, los hospitales de Massachusetts comenzarán a diferenciar entre los pacientes que ingresan principalmente por COVID-19 y los admitidos para recibir tratamiento por otra cosa que terminan dando positivo.

La idea es brindarle al público una mejor comprensión de cuántas personas están en el hospital debido al virus. Pero aunque esos datos comenzaron a recopilarse el lunes, el Departamento de Salud Pública de Massachusetts no los publicará hasta el 17 de enero, dijeron las autoridades.