Gobernador Baker no está feliz con administración Biden tras anuncio de refuerzo de vacunas

Mientras los funcionarios federales anunciaban el miércoles planes para poner a disposición de los estadounidenses vacunas de refuerzo de COVID-19 el próximo mes, el gobernador Charlie Baker dijo que estaba "desanimado" por enterarse de las noticias a través de la cobertura de los medios y no directamente de la Casa Blanca.

El anuncio oficial sobre los refuerzos se produjo durante una sesión informativa del Equipo de Respuesta COVID-19 de la Casa Blanca, celebrada al mismo tiempo que Baker estaba siendo entrevistado en GBH Radio.

Los informes de noticias del martes indicaron que la administración de Biden pronto presentaría un plan de refuerzo para las personas que ya estaban vacunadas contra el coronavirus. Baker dijo que el tema no surgió en una llamada regular del martes entre los gobernadores y los funcionarios de la administración de Biden "sobre todo lo relacionado con las vacunas y todo lo relacionado con el COVID".

"La primera vez que me enteré fue que llegué a casa anoche y vi las noticias", dijo Baker. "Entonces, no tengo ninguna orientación, está bien, a pesar de que pasamos una hora en el teléfono ayer con todas las personas que probablemente sabían algo sobre lo que se trataba, lo que realmente me molesta".

Baker, un republicano, se describió a sí mismo como un "partidario entusiasta de un programa de refuerzo" y dijo que una vez que Massachusetts tenga más información sobre el tiempo y otros detalles, el estado "actuará de manera muy agresiva para asegurarse de que aquellos que son elegibles para recibir refuerzos ellos."

Durante la sesión informativa del miércoles, el Cirujano General Vivek Murthy dijo que el programa de refuerzo está planeado para comenzar la semana del 20 de septiembre, en espera de una evaluación independiente por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Los adultos completamente vacunados serían elegibles ocho meses después de recibir su segunda dosis de una vacuna Pfizer o Moderna.

"El plan garantiza que las personas que se vacunaron por completo antes en el lanzamiento de la vacuna serán elegibles para un refuerzo primero", dijo.