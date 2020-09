Gobernador cuestiona cierres de escuelas de Connecticut con casos de COVID-19

El gobernador de Connecticut dijo el lunes que no quiere que las escuelas cierren sus edificios debido a casos aislados de coronavirus e instó a los distritos que solo ofrecen educación a distancia a que consideren revisar sus planes.

Un tercio de los estudiantes de Connecticut entre jardín de infantes y octavo grado pronto irán a la escuela a tiempo completo, dijo el gobernador Ned Lamont, quien expresó su esperanza de que el número aumente a más del 50% en unas pocas semanas. Si bien muchos tienen planes híbridos que ofrecen una combinación de aprendizaje en persona y a distancia, Lamont dijo que muy pocos, incluido New Haven, ofrecen solo aprendizaje a distancia.

"Vamos, New Haven, creo que debería echar un vistazo", dijo Lamont durante una rueda de prensa vespertina. "Tienes una tasa de infección muy baja y estos niños deberían tener la opción de ir a la escuela".

También el lunes, Lamont, un demócrata, anunció multas que los funcionarios locales pueden imponer por violaciones de las órdenes destinadas a combatir la pandemia. Las personas pueden recibir una multa de $100 por violar pedidos de máscaras, $500 por organizar eventos que excedan los límites de tamaño y $250 por asistir a eventos que excedan los límites de tamaño.

La tasa de infección de Connecticut de todas las personas examinadas ha estado rondando el 1%.

Varias escuelas en todo el estado han cambiado temporalmente al aprendizaje en línea debido a pruebas positivas de coronavirus. Pero hablando en la radio WNPR el lunes temprano, Lamont dijo que no cree que ese sea el enfoque correcto para manejar brotes limitados.

"No, no, no, no", dijo. “Especialmente para K a 8, estamos tratando de mantener esa clase de 4to grado en sí misma como una cohorte. De modo que si hay una infección en esa clase, solo esos 20 estudiantes y ese maestro tendrían que poner en cuarentena, no a toda la escuela secundaria ni a toda la escuela ".

Los estudiantes de las escuelas secundarias de East Hartford, Westbrook y West Haven han anunciado que cambiarán al aprendizaje remoto hasta el jueves, después de que los estudiantes dieron positivo por el virus en esos edificios.

Killingly High School y Bridgeport's Tisdale School estuvieron cerradas al menos el lunes después de que las pruebas dieron positivo allí. No estaba claro cuándo esas escuelas volverán a abrir al aprendizaje en persona.

La escuela secundaria Dag Hammarskjold en Wallingford dijo que permanecerá cerrada hasta el miércoles como muy pronto mientras el departamento de salud local realiza el rastreo de contactos de un miembro de la comunidad escolar que recibió una prueba de coronavirus positiva.

La escuela primaria Chase en Waterbury permanece abierta, pero los estudiantes de un aula específica han sido puestos en cuarentena después de que un compañero de clase dio positivo. Esa clase cambiará al aprendizaje remoto hasta el jueves.

Todas esas escuelas han dicho que realizarán una limpieza profunda durante los cierres para ayudar a prevenir la propagación del virus.

El Departamento de Salud Pública de Connecticut ha emitido pautas para las escuelas sobre cómo manejar los brotes de virus, pero ha dejado las decisiones sobre si cerrar o no a los distritos.

“Trabajamos todos los días con los superintendentes; todos los días con los directores ”, dijo Lamont. "Hasta ahora, creo que lo están haciendo bastante bien".

Lamont dijo que las escuelas han estado haciendo un buen trabajo de rastreo de contactos y es importante que los niños regresen al salón de clases.

“Pongamos esto en contexto”, dijo Lamont. "Seguimos siendo uno de los estados más bajos en términos de tasas de infección en el país".