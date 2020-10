Gobernador de Mass. y alcaldesa de Salem discuten restricciones del día de las brujas

Se espera que el gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, y la alcaldesa de Salem, Kim Driscoll, proveerán las nuevas restricciones de coronavirus para Halloween en la Ciudad Bruja en un intento continuo de disuadir a las personas de visitar.

Aunque muchas de las festividades tradicionales de Halloween de Salem ya se han cancelado este año, las multitudes están apareciendo disfrazadas de todos modos. Los funcionarios de la ciudad han estado instando a las personas a no visitar en octubre, un marcado contraste con años pasados ​​cuando Salem dio la bienvenida e incluso anunció las festividades de Halloween.

Después de agregar nuevas reglas de seguridad la semana pasada, se espera que Baker y Driscoll anuncien medidas más estrictas, incluidos cierres comerciales anticipados, cierres de carreteras y restricciones de viaje y estacionamiento en una conferencia de prensa a la 1:30 p.m. del miércoles.

El jefe de policía interino Dennis King, el agente de Salem Health David Greenbaum y el Dr. David Roberts, presidente y director ejecutivo de North Shore Medical Center, también estarán en la sesión informativa.

"Este no es el año para venir a Salem", dijo Driscoll en una conferencia de prensa el viernes. "Estamos trabajando duro para reducir el número de visitantes. Eso no es normalmente lo que hacemos en octubre, pero este no es un octubre cualquiera".

Las restricciones anunciadas la semana pasada, vigentes hasta el 29 de octubre, incluyen acceso limitado y barreras a lo largo del centro comercial peatonal de Essex Street. También se recomendó a las empresas que aún no habían implementado reservas anticipadas y sistemas de emisión de boletos que lo hicieran.

Driscoll dijo el viernes que la ciudad anunciaría sus planes para Halloween en un futuro cercano.

"Por lo general, es una fiesta en la calle", dijo. "Este año es sábado, hay luna llena, es el horario de verano. Obviamente, antes de COVID esperábamos tener un gran día en Halloween. Nada de eso puede suceder".

La ciudad implementó las reglas de seguridad del coronavirus para los visitantes a principios de este mes, incluidos los requisitos de reserva, y reforzó su presencia policial para evitar multitudes. La ciudad también lanzó una herramienta en línea que muestra los niveles de multitud aproximados según el número de automóviles y las personas en las estaciones de trenes de cercanías.

Driscoll se ha abstenido de adoptar restricciones relajadas de coronavirus por parte del estado. Las tiendas, restaurantes y atracciones continúan operando a capacidad reducida: 25% en interiores. Y aunque las regulaciones estatales permiten 10 personas por mesa en los restaurantes, Salem ha mantenido el límite local a seis.