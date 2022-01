Gobernador de New Hampshire atribuye la desaparición de Harmony Montgomery al sistema judicial de Massachusetts

El gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, culpó por la desaparición de Harmony Montgomery, de 7 años, directamente al sistema judicial de Massachusetts en una carta publicada el martes.

En la carta, que dice que fue enviada a Kimberly Budd, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Massachusetts, Sununu expresó "graves preocupaciones" sobre la investigación en curso sobre la niña desaparecida.

Citó una decisión de febrero de 2019 de un juez en Lawrence que "abruptamente" otorgó la custodia exclusiva de Harmony a su padre mientras la División para Niños, Jóvenes y Familias de New Hampshire estaba realizando un estudio en el hogar de Adam Montgomery y su entonces- esposa Kayla Montgomery.

"No está claro por qué los tribunales de Massachusetts se movieron tan rápido con esta ubicación permanente antes de completar el estudio del hogar", escribió Sununu. "¿Por qué la corte de Massachusetts elegiría poner la custodia de Harmony con este horrible individuo? ¿Qué causó una decisión tan fatídica?"

En su carta, Sununu se refiere a Adam Montgomery como "un traficante de drogas monstruoso" con antecedentes penales por dispararle a alguien en la cabeza y por otro ataque armado contra dos mujeres en Massachusetts. Dijo que la familia de Harmony "estaba en problemas, transitoria y originalmente comprometida con el sistema de protección infantil de Massachusetts".

“Como resultado de la decisión de su juez, los funcionarios de New Hampshire no pudieron monitorear la seguridad de Harmony”, agregó. "Si el tribunal hubiera requerido que se completara un estudio del hogar del Pacto Interestatal, habría habido más controles en el sistema para ayudar a garantizar la seguridad de Harmony cuando la trasladaron a New Hampshire, como la supervisión continua de la familia. Más importante aún, si New Hampshire hubiera tenido esto en su lugar al responder e investigar el presunto incidente de abuso en diciembre de 2019, el resultado probablemente habría sido muy diferente para Harmony".

Sununu cierra su carta pidiendo revisar la determinación del juez de Lawrence y todos los eventos que condujeron a la decisión de otorgar la custodia exclusiva de Harmony a su padre.

El juez no se nombra en la carta de Sununu.

“Ningún niño debería dejar Massachusetts bajo la custodia de un criminal peligroso como Adam Montgomery”, dijo. "Como estados vecinos, les debemos a nuestros residentes, especialmente a nuestros niños vulnerables, trabajar juntos para proteger los mejores intereses de nuestros ciudadanos más vulnerables. Debemos asegurarnos de que, en el futuro, los niños en riesgo de nuestros estados estén protegidos y adecuadamente monitoreada".

"Le debe a Harmony Montgomery, a sus seres queridos y al público cooperar plenamente para entregar la información imperativa sobre este caso que podría ayudar a proporcionar respuestas y ayudar con nuestra búsqueda. Esperamos que pueda estar de acuerdo en que el tiempo es esencial y dar este asunto la urgencia que se requiere.”