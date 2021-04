Gobernador de New Hampshire dice que pronto aliviará restricciones por COVID-19

New Hampshire podría ser el primer estado de Nueva Inglaterra en levantar todas sus restricciones de coronavirus incluyendo el mandato de mascarillas.

El Gobernador Chris Sununu indicó que la mayoría de las restricciones del estado se levantarían "muy pronto", mucho antes del Día de la Recordación, durante una reunión de negocios virtual el miércoles.

Sununu predijo un recuento de casos muy bajo para junio, citando una tasa de mortalidad más baja debido a las vacunas que protegen a los más vulnerables.

Dijo que su primera derogación sería el mandato de la mascarilla. New Hampshire sería el primer estado de Nueva Inglaterra en hacerlo.

"Terminará muy, muy, muy, muy pronto. Estamos allí, realmente estamos allí", dijo Sununu. "No puedo decirles exactamente qué fecha será, pero creo que el término que usamos en New Hampshire es "wicked soon".

Mientras tanto, New Hampshire comenzará a vacunar a personas de fuera del estado el lunes.