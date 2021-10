Gobernador de NH busca remover a representante estatal por difundir falsa información sobre el COVID

El gobernador Chris Sununu está pidiendo la destitución de un representante del estado de New Hampshire, un colega republicano, de su puesto como jefe del comité fiscal legislativo, diciendo que el legislador continúa difundiendo información errónea sobre el COVID-19.

El mes pasado, el representante Ken Weyler, de Kingston, le dijo a la comisionada de Salud estatal Lori Shibinette en una audiencia del comité que dudaba de las cifras del estado que muestran que el 90% de las personas hospitalizadas con COVID-19 no están vacunadas. Shibinette dijo que eso era incorrecto y que era información errónea.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El lunes, la representante del comité demócrata Mary Jane Wallner emitió un comunicado diciendo que Weyler envió a todo el comité un correo electrónico que contenía un "informe" de 52 páginas con desinformación sobre COVID-19, que incluía afirmaciones de que criaturas vivas con tentáculos están ingresando al cuerpo de las personas a través de la vacuna y esa tecnología se colocó en la vacuna para controlar los pensamientos de las personas.

Sununu dijo en un comunicado el lunes que ha "expresado repetidamente" al presidente de la Cámara de Representantes, Sherman Packard, la necesidad de sacar a Weyler de su posición de liderazgo, calificando los últimos correos electrónicos de "absurdos" y diciendo que han "acelerado la urgencia que necesita el presidente". para tomar medidas ".

Sununu agregó: "La difusión de esta información errónea muestra claramente un desapego de la realidad y una falta de juicio".

Cuando se le comunicó por teléfono el martes, Weyler le dijo a The Associated Press: "No tengo ningún comentario".

Packard, un republicano, no respondió de inmediato a un correo electrónico al ver un comentario. Dijo a New Hampshire Public Radio en un comunicado: "No es raro, ya sea que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con el contenido, que el presidente de un comité comparta información de los constituyentes con los miembros del comité".