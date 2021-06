Gobernador firma ‘Ley de Jennifer’, que amplía la definición de violencia doméstica en Connecticut

Un proyecto de ley sobre violencia doméstica apodado "Ley de Jennifer" en honor a la madre desaparecida de New Canaan Jennifer Dulos ha sido promulgada por el gobernador Ned Lamont.

La ley, que fue aprobada por la Cámara de Representantes a principios de este mes con una votación de 134-8, amplía la definición de violencia doméstica en la ley estatal para incluir el" control coercitivo ". Esto significa que los actos de amenaza, humillación o intimidación que dañan a una persona y la privan de su libertad ahora se considerarán violencia doméstica, según las autoridades.

El proyecto de ley SB 1091, establecerá un nuevo programa para brindar representación legal a las víctimas de violencia doméstica que presenten órdenes de restricción. Aquellos que presenten órdenes de alejamiento también se enfrentarán a un proceso más eficiente, con la capacidad de enviar por correo electrónico a los alguaciles los formularios necesarios para entregarlos. Anteriormente, los formularios debían entregarse personalmente en el juzgado.

Una presunta nota dejada por Dulos antes de intentar suicidarse decía que sus abogados tenían la evidencia para demostrar su inocencia.

Las víctimas de violencia doméstica ahora también podrán testificar de forma remota en procedimientos judiciales para asuntos como órdenes de restricción, órdenes de protección u órdenes de protección penales estándar.

El proyecto de ley requiere que se proporcione un lugar seguro a las víctimas de violencia familiar en todos los juzgados construidos después del 1 de julio de 2021.

La ley fue aprobada en el Senado con una votación de 35 a 1 el mes pasado.

Sen. Alex Kasser, demócrata de New Canaan, que representa al distrito de Jennifer, lo llama una legislación innovadora contra la violencia doméstica con dos años de preparación y que no puede esperar más.

El 24 de mayo marcó dos años desde la desaparición de Dulos. Los investigadores creen que la madre de cinco hijos fue asesinada por su ex marido Fotis Dulos en su casa de New Canaan. Su cuerpo aún no ha sido encontrado.

