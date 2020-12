Gobernador Lamont discute impacto de tormenta invernal en Connecticut

El Gobernador de Connecticut, Ned Lamont, estará realizando una conferencia de prensa para discutir el impacto de la tormenta invernal sobre el estado.

La conferencia se estará llevando a cabo a las 10am

En Connecticut, los totales de acumulación de nieve son los siguientes:

...Hartford County... East Hartland 12.5 709 AM 12/17 Ham Radio Manchester 11.5 753 AM 12/17 Trained Spotter 2 SSW Newington 11.2 700 AM 12/17 CoCoRaHS East Farmington Heig 11.0 716 AM 12/17 Ham Radio Simsbury 11.0 535 AM 12/17 Ham Radio Bradley AP 10.9 656 AM 12/17 Airport Avon 10.9 710 AM 12/17 Trained Spotter Canton 10.5 644 AM 12/17 Trained Spotter 1 ENE North Granby 10.2 700 AM 12/17 CoCoRaHS WSW Southwood Acres 9.5 700 AM 12/17 CoCoRaHS 1 SSW North Canton 9.5 700 AM 12/17 CoCoRaHS 4 ENE Suffield 9.0 700 AM 12/17 CoCoRaHS ENE Manchester 7.0 700 AM 12/17 CoCoRaHS 1 NNE Suffield 7.0 700 AM 12/17 CoCoRaHS South Windsor 7.0 126 AM 12/17 Trained Spotter ...Tolland County... Vernon 11.0 706 AM 12/17 Ham Radio Tolland 11.0 616 AM 12/17 Trained Spotter Coventry 9.5 153 AM 12/17 Trained Spotter Staffordville 8.5 529 AM 12/17 Co-Op Observer NNW Staffordville 8.5 500 AM 12/17 CoCoRaHS Andover 8.0 502 AM 12/17 Ham Radio Storrs 8.0 305 AM 12/17 Ham Radio ...Windham County... East Killingly 8.3 439 AM 12/17 NONE Pomfret 6.0 752 AM 12/17 Trained Spotter