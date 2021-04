Gobernador Lamont firma proyecto de ley de exención de vacunas religiosas en CT

Connecticut está poniendo fin a una exención religiosa de larga data de los requisitos de vacunación para las escuelas y el gobernador ha promulgado el proyecto de ley.

Connecticut es el sexto estado en poner fin a su exención religiosa. La exención médica permanecería vigente.

“Este es un tema sobre el que he pasado mucho tiempo investigando y discutiendo con expertos médicos, y es algo que me tomo muy en serio al conocer el impacto en la salud pública que tiene en nuestros niños, familias y comunidades”. El gobernador Ned Lamont dijo en un comunicado el miércoles.

Los senadores comenzaron a debatir al mediodía del martes y votaron, 22-14 a favor del proyecto de ley, alrededor de las 9 pm

Puedes ver la ley aquí.

Legisladores citaron un aumento lento y constante en la cantidad de exenciones religiosas para las vacunas infantiles y la disminución de las tasas de vacunación en algunas escuelas.

Según el Departamento de Salud Pública del estado, la cantidad de niños que reclaman una exención no médica aumentó de 7.042 en el año escolar 2017-18 a 8.328 en 2019-20.

"Cuando se ve un patrón claro, es importante estar a la vanguardia y luego asegurarse de que podamos abordarlo", dijo el senador Saud Anwar, demócrata por South Windsor, médico que se especializa en enfermedades pulmonares y pacientes tratados con COVID-19 y el vicepresidente del Comité de Salud Pública. La gran mayoría de las familias vacunan a sus hijos en Connecticut.

El debate se produjo menos de una semana después de que el Departamento de Salud Pública del estado confirmara un segundo caso de sarampión en un niño que vive en el condado de Fairfield.

“Cuando se trata de la seguridad de nuestros hijos, debemos tener mucha precaución. Esta legislación es necesaria para proteger a nuestros niños contra enfermedades graves que han estado bien controladas durante muchas décadas, como el sarampión, la tuberculosis y la tos ferina, pero que han resurgido. En los últimos años, la cantidad de niños en nuestro estado que no han recibido vacunas de rutina ha aumentado constantemente, lo que se ha reflejado en un crecimiento significativo de enfermedades prevenibles en todo el país ”, dijo Lamont en un comunicado. “Quiero dejar en claro que esta ley no elimina la opción de los padres de tomar decisiones médicas por sus hijos. Pero, si eligen no vacunar a sus hijos, este proyecto de ley garantiza mejor que otros niños y sus familias no estén expuestos a estas enfermedades mortales durante horas al día en nuestras escuelas ”.

El martes, hubo protestas frente al Capitolio estatal donde la gente estaba tratando de detener la aprobación legislativa final de uno de los proyectos de ley más polémicos de la sesión.

La policía del Capitolio del Estado dijo que entre 2.000 y 3.000 manifestantes se reunieron afuera para la sesión del Senado, la segunda protesta a gran escala en esta sesión contra los esfuerzos para poner fin a la exención.

Muchos opositores argumentan que el proyecto de ley es innecesario, discriminatorio y una violación de sus libertades religiosas y derechos parentales. Algunos de los que se reunieron afuera portaban carteles con lemas como "Defender la libertad religiosa" y "La coerción no es consentimiento", y corearon "eliminar el proyecto de ley".

La legislación, que incluye escuelas públicas y privadas, educación superior, guarderías y centros de cuidado infantil, entrará en vigencia con el año escolar 2022-23. Los críticos han dicho que tienen la intención de impugnarlo en los tribunales.