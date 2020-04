Gobernadora de R.I. proveerá actualización sobre respuesta del estado al coronavirus

La gobernadora de Rhode Island, Gina Raimondo, proporcionará una actualización sobre la respuesta al brote de coronavirus del estado, un día después de emitir una nueva guía de que cualquier persona que presente síntomas de la enfermedad debe buscar pruebas.

Alentó a cualquiera que sienta que tiene síntomas de coronavirus a contactar a su proveedor de atención médica y pidió a los médicos que envíen más referencias. El cambio de política se produce tras el aumento en la capacidad de pruebas en el estado: anteriormente, las pruebas eran escasas y se instaba a cualquier persona con síntomas leves a no usar una.

Si bien los resultados de las pruebas aún pueden demorar algunos días en regresar, dijo que el estado ahora está equipado para tomar muestras de más de 1,000 personas por día y que las pruebas estarán disponibles para aquellos que presenten síntomas.

Raimondo anunció tres muertes más y 97 nuevos casos de coronavirus en su remota sesión informativa del sábado. Ahora ha habido 17 muertes y 806 casos del virus en el estado.

El gobernador también les dijo a los fieles que se mantuvieran alejados de las iglesias el Domingo de Ramos, y alentó a las personas a ver los servicios en línea.

"Sabemos que este virus se adhiere a las superficies y vive en las superficies durante días, muchos días", dijo Raimondo, incluidas las palmas entre las superficies potencialmente peligrosas. "Podríamos tener un gran desastre en nuestras manos".

Los campos de golf, que han permanecido abiertos después de no aparecer en una lista de negocios minoristas no críticos que deben cerrar, permanecerán abiertos por el momento, dijo Raimondo. Ella dijo que los cursos están bajo pautas estrictas y pueden cerrarse después del fin de semana si las reglas no parecen seguirse.

Según Raimondo, alrededor de 100,000 de los aproximadamente 1.2 millones de máscaras de grado médico traídas a los EE. UU. en un avión del equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra irán a Rhode Island, mientras que el estado tiene otros cinco millones en orden.

El estado anunció el viernes un aviso para que los residentes usen máscaras de tela en público el viernes. Raimondo dijo el sábado que había dudado en ofrecer la recomendación, ya que las autoridades no querían que la gente creyera que usar una podría ser una "bala mágica" contra el virus.

En cambio, aconsejó a los residentes que agreguen máscaras de vestir a una lista de prácticas que incluyen distanciamiento social, quedarse en casa si está enfermo y lavarse las manos.