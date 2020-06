Gobernadora de Rhode Island firmará orden ejecutiva para remover “Providence Plantations”

La gobernadora Gina Raimondo planea firmar una orden ejecutiva el lunes por la tarde para eliminar "Providence Plantations" de los documentos y sitios web estatales, según el Providence Journal.

Providence Plantations, parte del nombre oficial de Rhode Island, es una referencia a las raíces coloniales del estado, lo que críticos dicen que evoca la esclavitud. Rhode Island tiene lazos profundos con el comercio de esclavos.

Según WJAR-TV, cambiar el nombre del estado requeriría una enmienda constitucional, y Raimondo ha sugerido que se lleve a cabo un referéndum ante los votantes en noviembre. Los votantes rechazaron una iniciativa similar hace 10 años.

Se informó que la gobernadora también está trabajando con la policía estatal para equipar a todos los oficiales con cámaras corporales.

"Una cosa que apoyo, las cámaras corporales, en realidad requiere más dinero. Por lo tanto, no creo que la respuesta sea quitar fondos y no creo que los datos sugieran que menos policías conduzcan a una mayor seguridad. Habiendo dicho eso, yo no digo que todo sea perfecto", dijo Raimondo.

Raimondo también planea que la policía estatal cree un equipo de alcance comunitario para trabajar con los líderes de la comunidad en la participación pública y exigirá capacitación en prejuicios y equidad para todos los empleados de la rama ejecutiva.