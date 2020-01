Gobernadores del noreste a paso lento para aceptar pacto regional de cambio climático

Los partidarios de un pacto regional que abordaría las emisiones del transporte están luchando por convencer a varios gobernadores de Nueva Inglaterra preocupados de que la iniciativa de cambio climático aumente los precios del combustible.

Después de que se anunció la Iniciativa de Transporte y Clima el mes pasado, el gobernador republicano de New Hampshire, Chris Sununu, dijo que el estado no se unirá, citando temores de un aumento en el precio de la gasolina. El gobernador republicano de Vermont, Phil Scott, dijo que no podría apoyar la iniciativa si equivale a un impuesto sobre el carbono. Un portavoz de la gobernadora demócrata de Maine, Janet Mills, dijo que el estado aún no ha firmado un borrador de memorando de entendimiento para el TCI, citando los desafíos únicos de abordar el transporte en un estado rural.

La iniciativa está dirigida a una docena de estados del noreste y del Atlántico medio y entraría en vigencia en 2022. Abordaría la contaminación del transporte, que representa el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la región, la mayor fuente de emisiones. El área tiene decenas de millones de vehículos registrados.

Nueva Jersey no se ha comprometido a implementar la iniciativa, mientras que un portavoz del gobernador demócrata Ned Lamont dijo que su administración aún la estaba examinando. Virginia también está revisando el borrador.

"Estoy feliz de ver que otros gobernadores están siguiendo mi ejemplo al hacer sonar la alarma sobre este nuevo impuesto a la gasolina", dijo Sununu en un comunicado. "New Hampshire es una prueba de que se puede lograr la mejor gestión ambiental sin esquemas fiscales masivos", agregó.

Muchos de los estados ya forman parte de la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero, que cubre 10 estados en el noreste y el Atlántico medio y apunta a las emisiones del sector eléctrico.

Según el acuerdo, las compañías mayoristas de combustibles estarían obligadas a comprar derechos de contaminación en una subasta. La venta de esas asignaciones podría generar miles de millones para que los estados inviertan en opciones de transporte que reducen el carbono, como autobuses eléctricos, estaciones de carga de automóviles eléctricos, carriles para bicicletas y aceras.

La iniciativa podría conducir a reducciones de emisiones en la región hasta en un 25% para 2032. Pero la oposición parece estar en torno a un posible aumento del precio del gas. Si las compañías de combustible pasan el costo de las asignaciones a los consumidores, el precio del gas en la región podría subir de cinco centavos a 17 centavos por galón en 2022, cuando el pacto entraría en vigencia.

Entre los opositores del pacto se encuentra Americans for Prosperity, el grupo de defensa fundado por los multimillonarios hermanos Koch. El capítulo del grupo en New Hampshire salió en contra del TCI el mismo día que Sununu, llamando a la iniciativa un mandato del gobierno de arriba hacia abajo que "castigaría a los trabajadores del estado".

Los partidarios de TCI dijeron que los temores sobre los precios del gas son exagerados e ignoran los beneficios potenciales de la iniciativa.

Otros reconocen que el pacto debe abordar las preocupaciones de las familias trabajadoras y de bajos ingresos que deben conducir largas distancias para ir al trabajo o la escuela.

"Algunas personas optan positivamente por este estilo de vida, pero muchas no. Viven donde viven debido a la familia, la falta de movilidad económica u otros factores", dijo Jason Veysey, subdirector del programa de modelado de energía del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo.

El pacto ha sido elogiado por muchos de los líderes empresariales, sanitarios y medioambientales de la región, incluido el gobernador republicano de Massachusetts Charlie Baker. Promocionó el pacto en su discurso del Estado de la Commonwealth la semana pasada como parte de su plan para que el estado alcance emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050.

Otros gobernadores también parecen apoyar.

J.J. Abbott, secretario de prensa del gobernador demócrata de Pensilvania, Tom Wolf, dijo que el estado estaba "comprometido a ser parte de las conversaciones de TCI", pero que no tomaría ninguna decisión al unirse "hasta que el programa esté completamente diseñado".

Josh Block, portavoz de la gobernadora demócrata de Rhode Island, Gina Raimondo, dijo que está "totalmente comprometida con los objetivos de la Iniciativa de Transporte Climático", pero que los cambios legales y reglamentarios específicos necesarios para cumplir esos objetivos serán motivo de discusión pública durante el próximo año ".

Según la información en el sitio web de TCI, el modelo ha demostrado beneficios para la salud pública de hasta $10 mil millones anuales para 2032, incluidas más de 1,000 muertes prematuras menos. También generaría hasta $7 mil millones anuales que podrían invertirse en la expansión de las opciones de transporte para las comunidades rurales, urbanas y suburbanas.

"Sin ninguna alternativa viable a este programa, los estados no podrán alcanzar sus objetivos climáticos", dijo Stutt.