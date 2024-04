Gran incendio arde en histórico teatro de Plymouth, NH

Un gran incendio arrasó al menos un edificio en Plymouth, New Hampshire, el sábado por la noche, según imágenes compartidas en las redes sociales.

Los testigos dijeron que el incendio ardía en The Flying Monkey, un teatro y sala de conciertos, y las imágenes mostraban llamas saliendo del edificio.

NBC10 Boston se ha comunicado con las autoridades para obtener más información; La Oficina del Jefe de Bomberos del Estado de New Hampshire confirmó que se solicitó ayuda y que los bomberos locales habían tomado la iniciativa en la respuesta. No quedó claro de inmediato si alguien resultó herido.

El lugar histórico albergaba una banda tributo a Foreigner y Journey encabezada por el ex concursante de "American Idol" y nominado al premio Tony, Constantine Maroulis, según el calendario de Flying Monkey.

Vincent Vella, director ejecutivo de The Common Man Family, propietaria de The Flying Monkey, dijo en un comunicado que 450 personas fueron evacuadas de manera segura y ofreció más detalles sobre lo que creían que sucedió:

Durante el espectáculo de esta noche, 450 invitados, empleados y músicos de The Flying Monkey fueron evacuados cuando nuestro personal se dio cuenta de que el edificio de al lado estaba en llamas. Estamos agradecidos de que todos hayan salido sanos y salvos y agradecidos por la rápida respuesta del Departamento de Bomberos de Plymouth y los equipos de las comunidades circundantes. Aún no sabemos el alcance de los daños a nuestro lugar. Estamos esperando noticias de los bomberos. Estamos viendo una gran cantidad de apoyo en las redes sociales y apreciamos el cuidado y la preocupación por nuestro querido lugar, el personal, los invitados y la familia The Common Man.

Plymouth es una ciudad de aproximadamente 6,500 habitantes justo al sur de las Montañas Blancas de New Hampshire y al noroeste del lago Winnipesaukee.