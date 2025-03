Gran jurado acusa a hombre de manosear a adolescente a través del asiento en un vuelo de PR a Boston

Un gran jurado federal ha acusado a un hombre de Newton, Massachusetts que había sido arrestado previamente bajo sospecha de manosear a una joven de 17 años a través de un asiento en un vuelo de Puerto Rico a Boston el año pasado, dijeron los fiscales federales el martes.

Jonathan Alan Lefman fue arrestado el mes pasado por un cargo de contacto sexual abusivo. El cargo fue presentado ante un gran jurado, que decidió acusar a Lefman, dijo la Fiscalía de los Estados Unidos para Massachusetts en un comunicado. La acusación hace avanzar el caso.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

A Lefman, que enfrenta hasta dos años de prisión si es declarado culpable, se le ordenó previamente que se mantuviera alejado de la víctima y su familia.

Su abogado ha dicho que Lefman "es completamente inocente de estos cargos".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Lefman, quien según los fiscales volaba con su esposa e hijos el 30 de agosto de 2024, está acusado de pasar repetidamente su mano a través del asiento frente a él para tocar el trasero de la niña. En la última instancia, supuestamente la tocó, la menor se sentó y filmó con su teléfono celular un dedo y una mano que sobresalían de su asiento.

Después de que la adolescente se bajó del avión, un miembro adulto de la familia que estaba en una fila diferente denunció a Lefman ante un supervisor del avión y confrontó al hombre, dijeron los fiscales.

Court document

Lefman, acompañado por un abogado, fue interrogado más tarde ese día por el FBI y la policía estatal, según una denuncia penal presentada ante el tribunal. Dijo a los investigadores que no recordaba haber metido la mano debajo de su asiento ni haber dejado caer nada durante el vuelo, en el que escuchó un podcast.

Cuando se le preguntó si metió los dedos entre los asientos del avión, dijo: "No. No que yo recuerde", y negó haber tenido contacto con la niña. Cuando se le mostró el video que el adolescente tomó del asiento y se le preguntó si mostraba sus dedos, dijo: "No lo sé", dice el documento.