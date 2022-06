Gran presencia policial en antiguo hogar de padre de niña desaparecida de NH

Se está llevando a cabo una búsqueda policial en una casa en Manchester, New Hampshire, donde solían vivir el padre y la madrastra de Harmony Montgomery.

La oficina del fiscal general de New Hampshire, John Formella, dijo que numerosas agencias estarían en 644 Union Street, donde Adam y Kayla Montgomery vivían anteriormente en la búsqueda continua de la niña desaparecida que fue vista por última vez a fines de 2019 cuando tenía 5 años.

La policía está pidiendo la ayuda del público para localizar a Harmony. Se solicita a cualquier persona con información que llame o envíe un mensaje de texto a la línea de información de 24 horas dedicada a su rescate al 603-203-6060.

Harmony fue vista por última vez a fines de 2019, cuando tenía 5 años, pero no fue reportada como desaparecida hasta unos dos años después. El informe ofrece nuevos detalles sobre la tumultuosa infancia de Harmony, incluido que fue puesta bajo la custodia del Departamento de Niños y Familias de Massachusetts en 2014, cuando tenía dos meses. Permaneció bajo la custodia del DCF hasta febrero de 2019, cuando un juez le otorgó la custodia a su padre, Adam Montgomery, a pesar de su extenso historial criminal.

Harmony desafió las expectativas desde su nacimiento

Cuando nació Harmony, los expertos médicos creían que no podría ver o que tendría una discapacidad grave. Sin embargo, Harmony desafió las expectativas de su médico. Aunque estaba ciega del ojo derecho, desarrolló mecanismos de afrontamiento que la ayudaron a superar los desafíos.

Desde el principio fue una niña independiente a la que le gustaba jugar con muñecas, leer libros, jugar con sus amigos y le encantaba comer. El informe la describe como una joven "encantadora" y "muy activa".

No parece que fuera quisquillosa con la comida, ya que el informe describe que comía todo tipo de alimentos, como frutas, cebollas y verduras. En un caso, estaba jugando en un huerto y recogió tomates cherry y pepinos.

También tenía encanto por el lenguaje y era conocida por ser muy empática, según el informe.

Pasó la mayor parte de su vida dentro del sistema DCF

Antes de su desaparición a la edad de cinco años, Harmony pasó su corta vida al cuidado del Departamento de Niños y Familia de Massachusetts. Nació en el 2014 de sus padres solteros que estaban separados cuando ella nació.

En los primeros dos meses de su vida como recién nacida, estuvo al cuidado de su madre, Crystal Sorey. Poco después, el Departamento de Niños y Familias de Massachusetts (DCF) la retiró del cuidado de su madre y la colocó en un hogar de acogida. De 2014 a 2019, Harmony creció dentro del sistema DCF hasta que un juez le otorgó la custodia a su padre en febrero de 2019.

El informe dice que el resultado de que Harmony pasara sus primeros años en el sistema DCF fue una "inestabilidad de ubicación significativa" porque iba y venía entre la casa de sus padres adoptivos y la casa de su madre varias veces. El informe dice que esta inestabilidad del hogar causó un "trauma significativo" y retrasó un hogar permanente para Harmony.

Cuando se la entregaron a su padre, el informe dice que DCF se centró principalmente en la gestión de casos de la madre de Harmony, y no completó una evaluación de Adam Montgomery, quien estaba encarcelado cuando comenzó la participación del departamento con Harmony.

Adam Montgomery vivía con Harmony en Manchester, New Hampshire cuando le dieron la custodia de la niña. Montgomery es el último cuidador conocido y Manchester es su última residencia conocida. Desde entonces ha sido arrestado en relación con su desaparición, según el nuevo informe.

Una familia rota: padre encarcelado, madre que lucha contra el abuso de sustancias

La infancia de cinco años de Harmony no fue fácil. Antes de ser separada de su madre con solo dos meses de edad, DCF recibió tres informes tempranos sobre la supuesta negligencia de la recién nacida Harmony. Supuestamente, su madre estaba abusando de sustancias, lo que generó preocupación por el bienestar y la seguridad de Harmony. DCF abrió investigaciones sobre las acusaciones, pero Harmony permaneció bajo la custodia de su madre.

En agosto de 2014, DCF recibió dos informes más que alegaban negligencia en Harmony. Incluso cuando la madre trató de buscar tratamiento por su abuso de sustancias, continuó luchando con la sustancia, lo que planteó preocupaciones de seguridad para la recién nacida de dos meses.

Esto llevó a que Harmony fuera retirada del cuidado de su madre y colocada en un hogar de acogida por primera vez. Cuando el sistema tomó la custodia de Harmony, DCF le envió a su madre un plan de acción que incluía tratamiento, pruebas aleatorias de drogas y visitas supervisadas programadas con Harmony.

Cuatro meses después, Harmony regresó a Sorey pero permaneció bajo la custodia legal del DCF. Ese regreso a su madre no tuvo éxito ya que cuatro meses después, cuando Harmony tenía solo 10 meses, la sacaron de la casa de su madre y la colocaron en un hogar de acogida por segunda vez.

Mientras tanto, el padre de Harmony estaba tras las rejas. En septiembre de 2014, DCF le envió por correo a Montgomery un plan de acción que incluía un programa para padres y manejo de la ira, y conocer las necesidades médicas de su hija. Los funcionarios no recibieron respuesta inmediata de Adam Montgomery. Más tarde ese año, respondió y expresó su apoyo para que Harmony fuera devuelta a su madre y solicitó una visita con Harmony. Esa solicitud fue concedida, según el informe.

Adam Montgomery tenía poco contacto con su hija

Aunque el padre encarcelado expresó su apoyo para crear una conexión con su hija en diciembre de 2014, el informe concluye que Montgomery estuvo dentro y fuera de la vida de su hija desde que nació.

El informe detalla largos lapsos de tiempo sin contacto entre Montgomery y su hija Harmony. La veía cada cuatro a seis meses y pasaba un total de 40 horas en el transcurso de 20 visitas supervisadas desde el nacimiento de Harmony hasta los 4 años y medio.

En esas visitas supervisadas antes de que un juez le concediera la custodia de la niña, el informe dice que Montgomery mostró "expectativas inapropiadas de ella dada su edad". Los funcionarios no tenían evidencia de que Montgomery hubiera hecho el esfuerzo de asistir a las citas médicas de Harmony o de asistir a reuniones educativas especiales para aprender cómo cuidarla mejor.

El informe concluye que hubo una falta de atención en Harmony que "resultó en un error de cálculo de los riesgos para Harmony" cuando estaba bajo la custodia de su padre.

DCF no evaluó la situación después de que se le concediera la custodia a Adam Montogomery

El informe detalla la intervención sistémica fallida por parte del DCF. Concluye que DCF se centró principalmente en la madre y no en el padre, ya que estaba en prisión cuando intervinieron en el caso de Harmony.

Aunque el padre no respondía al principio, el informe concluye que cuando respondía a las visitas, la agencia no evaluó el progreso de Adam Montgomery en el plan de acción que se le proporcionó desde el principio. En el momento en que se le otorgó la custodia de su hija, DCF no tenía conocimiento de la familia o la historia personal del padre ni tenía evidencia de sus propios esfuerzos para cuidar mejor a su hija.

"El sistema le falló a Harmony", dijo Maria Mossaides, directora de la Oficina del Defensor del Niño, en una conferencia de prensa el miércoles. "Nadie se centró en Harmony y en lo que ella necesitaba. No fue una decisión, fue una serie de decisiones que no la colocaron en el centro y, por lo tanto, tomaron malas decisiones sobre el riesgo al que se iba a enfrentar".