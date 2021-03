2 mujeres atacadas en Haverhill, 1 con lesiones graves, según fiscales

Dos mujeres fueron atacadas en Haverhill, Massachusetts, el miércoles, dejando a una con heridas potencialmente mortales que requirieron que la llevaran en avión a un hospital de Boston, dijeron las autoridades.

Los fiscales del condado de Essex dieron pocos detalles el miércoles por la noche al anunciar que el ataque estaba bajo investigación. Una gran presencia policial parecía estar centrada alrededor de un vehículo con el parabrisas roto.

No se cree que el ataque en Fairview Farm Road sea aleatorio y no hay riesgo para el público, dijeron los fiscales. Pero no dijeron lo que se cree que sucedió durante el ataque, ni dijeron si alguien estaba bajo custodia.

Oficiales de Haverhill y la cercana Salem, New Hampshire, estaban en el lugar, que está en la línea entre las dos ciudades. La policía bloqueó partes de la calle.

Un hombre que vive en el área dijo que el incidente ocurrió entre dos de sus vecinos y que corrió hacia el auto para tratar de ayudar, ya que uno parecía estar ahorcando al otro.

"Vi un coche en el bosque", dijo Chris Heywood. "No estoy seguro de cómo llegó allí, pero luego vi a un hombre encima de alguien. Parecía que la estaba ahorcando algo así".

Dijo que un oficial de policía de Salem llegó al lugar antes que él y esposó a un hombre. Pero no hubo respuesta de la persona que había visto ser asfixiada, según Heywood.

"No se veía bien", dijo.