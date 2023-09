Grandes veleros atraerán millones a Boston en 2026

Los grandes barcos regresarán al puerto de Boston en 2026, agregando otro evento importante a un verano que ya tiene a los funcionarios públicos entusiasmados con los posibles beneficios económicos del turismo en Massachusetts.

Sail Boston anunció que grandes veleros internacionales y otras embarcaciones de interés se reunirán en Boston del 11 al 16 de julio de 2026 como parte de la celebración marítima Sail250 de la fundación de los Estados Unidos, o el semiquincentenario de la nación. El director ejecutivo de Sail Boston, Dusty Rhodes, dijo que se espera que el evento atraiga "con suerte a 5 millones" de visitantes.

"Las visitas a grandes veleros han sido una opción natural para Boston como forma de rendir homenaje a su rica historia marítima, y las reuniones de grandes veleros y barcos militares han sido una querida tradición de Massachusetts desde el bicentenario en 1976. Los barcos visitantes y sus tripulaciones serán una adición apropiada a la celebración y conmemoración del 250 aniversario de la Revolución Americana en 2026", dijo Kate Fox, directora ejecutiva de la Oficina de Viajes y Turismo de Massachusetts. "El desfile de velas generará gasto directo en Boston y más allá. A medida que los residentes y visitantes viajen para ver los barcos en el puerto, los visitantes generarán estadías en hoteles, visitas a restaurantes, ventas de boletos para museos y atracciones, y ventas minoristas, y este gasto directo "Será un impulso para nuestra economía. Apoyará el empleo y garantizará que Boston sea aún más vibrante de lo normal durante el verano de 2026".

El presidente de Medios y Arbitrios de la Cámara, Aaron Michlewitz, señaló que el verano de 2026 será muy ajetreado en Massachusetts. Además de los grandes veleros, la Copa Mundial de la FIFA 2026 albergará partidos en el estadio Gillette de Foxborough en junio y/o julio de 2026.

"Diré que 2026 será una especie de año aquí en Boston", dijo en una conferencia de prensa con la alcaldesa Michelle Wu en el Boston Harbor Hotel. "Tenemos muchas cosas que hacer, ya sea con los grandes veleros, la Copa del Mundo, muchas cosas que están sucediendo. Alcaldesa, vamos a tener mucho que hacer, muchos lugares donde estar. Así que estoy muy emocionado por eso."

Sail Boston organizó eventos similares en 1992, 2000, 2009 y 2017. Michlewitz dijo que recuerda el "magnetismo" que acompañaba las visitas a grandes veleros en su juventud.

"Recuerdo haber vivido en North End y el revuelo que había cuando sucedió por primera vez. A medida que pasó el tiempo y crecí hasta la posición en la que estoy hoy, como presidente de Medios y Arbitrios, me preocupo "Ahora me preocupo un poco más por el impacto económico que por el espectáculo", afirmó. "Lo que esto va a hacer en términos de impacto económico, para mí, es algo muy emocionante, y tengo muchas ganas de ver los ingresos relacionados con esto, no sólo para la ciudad sino obviamente para el Estado también."

Wu dijo que tener grandes barcos de todo el mundo en Boston en 2026 será "un recordatorio para todos nosotros de que Boston, en nuestro corazón, siempre ha tenido como objetivo brindar un puerto seguro para todos".

"Al pensar y planificar con anticipación la emoción y la atención nacional e internacional en Boston, es realmente una oportunidad para nosotros también de regresar a nuestras raíces, de contar las historias que tal vez no se hayan contado a lo largo de nuestra historia, de levantar aprovechar las experiencias y comunidades que nos hacen quienes somos hoy, y aprovechar al máximo esta oportunidad económica también para Boston", dijo la alcaldesa. "Por lo tanto, es increíblemente apropiado que la ciudad donde nuestra democracia dio sus primeros pasos sirva como parada final de la regata Sail 250. Fue justo aquí, en este puerto, donde el general George Washington obligó al general Howe y a los británicos a abandonar Boston el día que ahora celebramos como el Día de la Evacuación. Y para poder conectar ese legado y esa historia de nuestra revolución con las muchas, muchas conversaciones importantes que continuamos teniendo hoy sobre cómo construir una mejor democracia para todos, esperamos dar la bienvenida a altos barcos de regreso a Boston."