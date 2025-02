Grave accidente en la I-95 en Foxborough deja múltiples heridos

Autoridades respondieron el martes en la noche a un accidente que involucró múltiples vehículos y dejó a varias personas heridas en la autopista interestatal 95 en Foxborough, Massachusetts.

La policía estatal de Massachusetts dice que respondió alrededor de las 9:40 p. m., a la I-95 Norte en la R140 por un accidente de varios vehículos.

Autoridades informan que varias personas involucradas sufrieron lesiones graves y se solicitó un helicóptero médico. Se desconoce el alcance de sus heridas.

MassDOT dijo en su cuenta de X que la I-95 en sentido norte está cerrada después de la salida 13 debido al accidente. El tráfico está siendo desviado a la salida 13A hacia la Ruta 140 en sentido sur.

In #Foxborough, I-95 NB closed after exit 13 due to crash. Traffic being detoured via exit 13A (Route 140 SB).