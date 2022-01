Grupos presentan queja contra empresa de agua de Providence por tuberías de plomo

Cinco grupos ambientales y comunitarios han presentado una queja de derechos civiles ante la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. alegando que la infraestructura de la Junta de Suministro de Agua de Providence y el trabajo de reemplazo de tuberías de plomo aumentan desproporcionadamente el riesgo de exposición al plomo para los residentes de color.

“Todas las familias merecen agua potable sin plomo, independientemente de su raza, clase o cualquier otro factor”, dijo la directora ejecutiva del Proyecto de Acción para el Liderazgo en la Infancia, Laura Brion, en un comunicado el miércoles. “En este momento, ProvWater solo reemplazará completamente las tuberías de plomo para los propietarios con suficiente dinero para pagar de su bolsillo o solicitar un préstamo. Esto equivale a una discriminación obvia de raza y clase y debe detenerse ", reporta WJAR.

Los otros grupos involucrados son Direct Action for Rights and Equality, South Providence Neighborhood Association, National Center for Healthy Housing y Environmental Defense Fund.

La denuncia solicita a la EPA que investigue a Providence Water y ordene medidas correctivas.

Providence Water sirve a aproximadamente un tercio de la población del estado, con más de 27,000 líneas de servicio de plomo totales o parciales en Providence y las comunidades circundantes.

"Providence Water se toma muy en serio el tema del plomo en los grifos de nuestros clientes", dijo el portavoz Christopher Hunter en un comunicado. "Es por eso que durante los últimos 10 años hemos estado trabajando en estrecha colaboración con la Agencia de Protección Ambiental y un panel de expertos en agua para desarrollar e implementar estrategias para reducir el plomo en el agua potable ”.

Los niños son más susceptibles a la intoxicación por plomo y pueden sufrir "consecuencias de por vida … que incluyen problemas de aprendizaje, pérdida del coeficiente intelectual y reducción de la capacidad de atención", según el Departamento de Salud del estado. Existen múltiples fuentes posibles de intoxicación por plomo en la niñez, incluida el agua del grifo de las tuberías de plomo, dijo la agencia.

En el área de servicio de Providence Water, 360 niños tenían niveles elevados de plomo en sangre en 2020, según la denuncia.