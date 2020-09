Guía de las preguntas para las elecciones de 2020

Mientras los residentes de Massachusetts se preparan para votar en las elecciones del 3 de noviembre, hay otros votos que deben realizar además de quién debería ser el comandante en jefe.

Se presentarán dos preguntas de la boleta a los residentes cuando emitan sus votos, ya sea en persona el día de las elecciones, por correo o mediante votación anticipada, según el folleto de Información oficial para los votantes de 2020 del estado.

La Pregunta 1, si se aprueba, cambiaría la ley de "Derecho a Reparar" del estado, mientras que la Pregunta 2 crearía un sistema de votación por orden de preferencia en Massachusetts. Esto es lo que necesita saber sobre cada uno antes de emitir su voto.

Pregunta 1

La primera pregunta de la boleta electoral busca expandir la ley estatal de "Derecho a reparar" de 2013, que permite que los mecánicos independientes accedan a los datos del sistema informático de un automóvil para que puedan encontrar y solucionar problemas.

Si se aprueba, la ley daría a los mecánicos un acceso más amplio a los datos telemáticos: datos mecánicos recopilados de un vehículo y transmitidos de forma inalámbrica a un servidor remoto.

A partir de los modelos del año 2022, la ley propuesta requeriría que los fabricantes de vehículos de motor vendidos en Massachusetts equiparan cualquier vehículo que use sistemas telemáticos con una plataforma de datos de acceso abierto estandarizada.

Presentada por un grupo conocido como la coalición Derecho a la Reparación, sus partidarios afirman que si no se aprueba, la gente no podrá llevar sus autos a talleres de reparación independientes y se verá obligada a pagar más en los concesionarios.

"Necesitamos actualizar la ley de nueva tecnología para asegurarnos de que los consumidores puedan continuar reparando sus autos donde quieran", dijo Tommy Hickey, director de la Coalición por el Derecho a la Reparación.

Un grupo formado en oposición a la iniciativa, la Coalición para Datos Seguros y Protegidos, argumenta que la ley crearía amenazas de ciberseguridad y expondría datos personales. También argumentan que la ley actual, aprobada abrumadoramente por los votantes en 2012 y posteriormente enmendada, ya da cuenta de los avances tecnológicos y no necesita ser cambiada.

"No hay nada aquí, en la pregunta de la boleta electoral, que hable de ciberseguridad, que hable de protección de datos o seguridad personal", dijo el portavoz de Coalition for Safe and Secure Data, Conor Yunits. "Toma toda la información de todos estos autos y la coloca en una base de datos en la nube central que realmente será un imán para los malos actores, para los piratas informáticos".

Pero los avances tecnológicos han cambiado fundamentalmente a los automóviles, según Bryan Reimer, ingeniero de investigación del Centro de Transporte y Logística del MIT, y los mecánicos están luchando por adaptarse al "cambio radical".

"Imagínese llevar su teléfono inteligente a cualquiera que pueda cambiar el software", dijo Reimer. "Alguien podría reemplazar el vidrio, pero no me imagino reemplazando los procesadores. Bueno, lo que es un automóvil hoy, desafortunadamente, en muchos sentidos, está más cerca de un teléfono inteligente que de todo el sistema mecánico de 1980".

Ari Tractenberg, profesor de Ingeniería Eléctrica e Informática en la Universidad de Boston, dijo que la propuesta enfrenta a los fabricantes de automóviles con las empresas de servicios automotrices como AutoZone en campañas multimillonarias.

"Dos partes luchan por el acceso a sus datos: los fabricantes de automóviles, que quieren mantener el acceso a datos telemáticos privados y potencialmente lucrativos, y una colección de empresas de servicios de automóviles, que quieren nivelar el campo de juego haciendo que estos datos sean más amplios y accesibles", dijo Tractenberg.

La pregunta ha generado preocupación entre los funcionarios federales.

En julio, Jesse Owens, el administrador adjunto de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, escribió una carta a los legisladores advirtiendo que la medida evitaría que los fabricantes cumplan con las pautas federales de ciberseguridad.

"Todo este tema que se impulsa en Massachusetts no es un problema de Massachusetts, es un problema federal relacionado con la seguridad y la ciberseguridad", dijo Reimer, argumentando que la regulación de seguridad de los vehículos pertenece al ámbito del gobierno federal.

Hickey, de la Coalición por el Derecho a la Reparación, respondió que la advertencia de la NHSTA llegó un día antes de una reunión programada con el grupo. Hickey también señaló que ha habido intentos de aprobar una legislación similar a nivel federal, pero sin éxito.

Pregunta 2

Con la Pregunta 2, los votantes tienen la opción de establecer un sistema que implica clasificar a los candidatos en la boleta en orden de preferencia.

Si un candidato obtiene la mayoría de los votos de primer lugar, ese candidato gana. Si ningún candidato recibe la mayoría de los votos de primera opción, el candidato con la menor cantidad de votos será eliminado. Los votantes que clasificaron al candidato eliminado como su primera opción tendrían el recuento de votos en lugar de su segunda opción.

El proceso se repite hasta que un candidato recibe la mayoría de los votos y gana.

"Lo bueno es que es más equitativo", dijo el estratega demócrata Scott Ferson. "La desventaja es que es complicado".

El sistema corre el riesgo de que un voto se "desperdicie", señaló Ferson, si alguien solo vota por un candidato que finalmente recibe la menor cantidad de votos, ya que ese candidato sería eliminado. Esto resulta particularmente problemático si un votante no reconoce ningún otro nombre en la boleta.

"Hay que estar más informado para poder aprovechar al máximo la votación por clasificación", dijo Ferson.

Los partidarios de la iniciativa argumentan que el objetivo es eliminar el llamado "efecto spoiler" asegurándose de que ningún candidato gane sin una mayoría de votos.

Ferson señaló la carrera por el cuarto distrito del Congreso de Massachusetts como un ejemplo. El campo de candidatos estaba repleto de nueve demócratas que competían por ocupar el puesto que dejó vacante el representante Joe Kennedy III, quien desafió sin éxito al senador Ed Markey en las primarias estatales de este año. Después de más de dos días de escrutinio de votos en una reñida contienda, el ex marine Jake Auchincloss fue declarado ganador con menos del 23% de los votos.

"La idea es llegar a lo que quiere la mayoría", dijo Ferson. "La votación por orden de preferencia ayuda a eliminar la posibilidad de que alguien que no logre la pluralidad gane el escaño".

El nuevo sistema se aplicaría a futuras elecciones y primarias estatales y federales en Massachusetts. El Ayuntamiento de Cambridge utiliza actualmente un sistema similar.

Maine se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en adoptar el sistema en las elecciones primarias el año pasado.

La Prensa Asociada y State House News Service contribuyeron a este informe.