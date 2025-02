Habla el alcalde de Lawrence tras controversia del ex jefe provisional de policía 

El alcalde de Lawrence, Massachusetts, Brian DePeña, habla en exclusiva con Telemundo Nueva Inglaterra para dar su versión ante la controversia alrededor de quien fue jefe provisional de policía, William Castro. Él fue suspendido por la Comisión “POST” en marzo de 2024, fecha desde la que se mantuvo bajo licencia administrativa hasta que fue reintegrado a la administración de la ciudad, el 21 de enero como jefe de gabinete del alcalde.

Castro fue suspendido por POST al liderar una persecución policial, a plena luz del día.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

Los videos de seguridad muestran la camioneta de Castro persiguiendo el vehículo de un sospechoso, en contravía y pasando por encima de una acera.

Al ser notificado del incidente, el alcalde DePeña ordena una investigación interna a manos de su asesor y el abogado de la ciudad.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Tal investigación concluyó con el alcalde enviando una nota al departamento de asuntos internos de la policía, en la que dice "he concluido que no hay suficiente evidencia para proceder con este asunto".

La vicepresidente del concejo de Lawrence, Massachusetts Stephany Infante, criticó que el alcalde Brian DePeña se presenta en programas de radio para cuestionar al concejo de la ciudad, y discutir aspectos de la investigación al exjefe provisional William Castro, por lo que solicitó a DePeña que se presente ante ellos oficialmente.

"No encontré nada. No encontré cosas suficientes" Explica DePeña.

No obstante, la Comisión “POST’’ investigó el incidente, y en marzo de 2024 ordenó suspender a Castro argumentando "Haber recibido pruebas suficientes de que además de la persecución, Castro faltó a la verdad en su informe posterior, al indicar a otros oficiales, que él creía que se trataba de un robo a un banco"

Las llamadas al servicio de emergencia, indicaban que se requería la asistencia de la policía ya que una persona intentaba cobrar un cheque robado, algo que es considerado como un delito menor no violento, por lo que de acuerdo con el estatuto policial del departamento de policía de Lawrence, no ameritaba una persecución.

Tras la suspensión de Castro, la ciudad de Lawrence, contrata a la agencia privada “CIC” para que investigue las acciones de Castro. Cuando "CIC" le solicita a Castro que se presente para ser entrevistado, la misma administración de Lawrence ordena que se detenga la investigación

"No puede cerrar una investigación sin entrevistar a Castro" explica el alcalde DePeña, quien insiste en que la nota enviada al investigador Dan Bennett, le indicaba que "pausara la investigación y no que la terminara" y agrega fue Bennett, quien se apresuró a cerrar la investigación.

Una empresa contratada por la ciudad de Lawrence, Massachusetts, para investigar las acusaciones contra su jefe de policía interino descubrió que violó las políticas del departamento y la ley estatal y recomendó que lo despidieran, según un informe obtenido por los investigadores de NBC10 Boston y Telemundo Nueva Inglaterra

"Lo que manda el procedimiento es que se le informe al alcalde. Cuando un empleado se niega no puede negarse, porque automáticamente si se niega yo le quito el salario y eso no pasó" Agrega DePeña.

DePeña dice "Nunca se me informó que él (Castro)se negó".

También acusa a Bennett de haber terminado la investigación sin su autorización. DePeña dice que Bennett entregó su reporte a la comisión POST, a un oficial de policía pero que "Nunca me la entregó en mis manos, que me lo pruebe por escrito"

No obstante, anoche frente al concejo de la ciudad de Lawrence, Dan Bennett contradijo la versión del alcalde, declarando que la indicación de la administración fue clara "Detener la investigación"

Bennett dijo "Envié el reporte a la policía, al abogado Houten, y la envié al alcalde, yo no se la envié a post"

Bennett asegura que intentó entrevistar a Castro siete veces pero que la respuesta de su abogado, era siempre la misma "No tienes derecho de entrevistar a mi cliente"

Durante su comparecencia, Bennett, ex secretario de seguridad pública y ex fiscal adjunto del condado Worcester, dijo que hubiese preferido entrevistar a Castro, pero el no hacerlo, no le impide finalizar un reporte.

En su reporte, Bennett recomienda que Castro sea despedido, debido a varias fallas, entre ellas, violar los términos de la suspensión de POST y enumera dos instancias, la primera , cuando Castro presuntamente mantuvo contacto con un oficial de policía, y la segunda, cuando Castro participó en una reunión para discutir el presupuesto de la policía.

La investigación independiente, ordenada por la ciudad de Lawrence, Massachusetts sobre la suspension del jefe de policía William Castro tenía como objetivo determinar presunta mala conducta de Castro, que incluye supuestas practicas antitéticas de contratación e intimidación.

Esto ocurre, en abril de 2024, un mes después de haber sido suspendido. La nota suspensión de POST le ordena no tener contacto con agentes de la policía.

"La cuestión que tenemos un presupuesto. Esto es más serio de lo que del morbo que a veces se quiere poner" Dijo DePeña.

"No son funciones de la policía, el presupuesto de la ciudad es algo administrativo"

El alcalde DePeña insiste en Castro no violó ninguna ley al participar en esa reunión, sin embargo, La Comisión POST envió una nota Castro en que la que establecen en tal reunión "El imputado, realizó funciones y deberes de un jefe de agencia o jefe de policía, al participar en decisiones relacionadas al personal, operaciones y presupuesto, todas, en clara violación de su suspensión’’

Castro y su abogado no han ofrecido comentario al respecto.

¿Tienes una pista de noticias para los investigadores de Telemundo Nueva Inglaterra? Envíala a nuestro formulario web, junto con las imágenes que muestren el problema y una descripción de lo sucedido.