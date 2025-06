“No saben el dolor que están causando a las familias”: habla hija de madre arrestada por ICE en New Haven

Defensores de los derechos de los inmigrantes y familiares se manifestaron en apoyo a una madre de New Haven que fue arrestada el lunes por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) frente a sus hijos.

La manifestación congregó a una multitud frente al edificio federal en la calle Orange. Monse, de 13 años, hija de la mujer detenida, habló sobre el arresto.

"No saben el dolor que les están causando a las familias", dijo. "Espero que consideren lo que le están haciendo a mi familia, porque quedarme despierta esperando una llamada o pensando en mi madre me duele muchísimo. Me duele profundamente".

La madre fue detenida después de que agentes del ICE supuestamente bloquearan su auto. Su hija de 13 años y su hijo de 8 años estaban en el vehículo y quedaron al cuidado de un familiar cuando se la llevaron.

El jefe de policía de New Haven, Karl Jacobson, informó que la madre compareció ante el tribunal por alteración del orden público y agresión en tercer grado.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes apoyaron a la hija mientras luchaba por hablar en la manifestación.

“Tras presenciar el secuestro y el arrebato de su madre esa mañana, siente un profundo trauma. El niño”, dijo Kica Matos, del Centro Nacional de Derecho Migratorio. “El niño lloraba y preguntaba por su madre”.

Decenas de personas se unieron en una marcha el miércoles para exigir que regresen a Kevin, un joven que estaba programado graduarse ayer pero fue detenido por ICE.

Los manifestantes también exigieron el regreso de un estudiante de último año de secundaria de Meriden que fue detenido pocos días antes de su graduación. Ella Rossi se sentó junto a su silla vacía en la ceremonia de graduación el martes por la noche.

“Tener esa silla vacía en la graduación fue un terrible recordatorio de lo que está sucediendo en nuestro país ahora mismo, en nuestro propio sistema escolar y para nuestros jóvenes”, dijo.

Los alcaldes de Meriden y New Haven han expresado su apoyo a estas familias y han prometido hacer todo lo posible por ayudar.

“Somos una ciudad que da la bienvenida a todos los que desean ser miembros productivos de nuestra comunidad”, dijo el alcalde de New Haven, Justin Elicker.

Elicker afirmó que la ciudad utilizará sus recursos legales para intentar que la madre regrese a Connecticut.