Hombre que habría estado en cautiverio en Waterbury durante 20 años hace su primera declaración pública

El hombre que afirmó haber estado en cautiverio en la casa de su familia en Waterbury, Connecticut, durante 20 años y haber pasado hambre ha emitido su primera declaración pública a través de la organización "Survivors Say".

El hombre, que se hace llamar "S" para proteger su identidad, alza la voz y agradece a quienes lo ayudan a recuperarse.

"Hablo hoy para comenzar el proceso de recuperar mi vida y para opinar sobre cómo se contará mi historia", declaró en parte de su declaración.

Fue en febrero cuando la policía inició la investigación que dio lugar a las acusaciones.

Fue entonces cuando la policía y los bomberos acudieron a una casa en llamas en Waterbury y encontraron a un hombre demacrado de 32 años que pesaba tan solo 68 libras. Les contó entonces que había estado cautivo en la casa la mayor parte de su vida y que había provocado el incendio para obtener su libertad, según la orden de arresto que la policía obtuvo para su madrastra, Kimberly Sullivan, de 56 años.

Se le acusa de agresión en primer grado, secuestro en segundo grado, privación ilícita de la libertad en primer grado, crueldad contra las personas y conducta temeraria en primer grado.

Ella ha negado las acusaciones.

Sullivan se encuentra en libertad bajo fianza de $300,000 y se le ordenó estar bajo monitoreo GPS. Debe comparecer ante el tribunal el 22 de abril.

Lee la declaración completa:

“Por favor, llámenme ‘S’. Este no es el nombre que me dieron mis padres al nacer. Estoy eligiendo un nuevo nombre y lo usaré para recuperar el control de mi vida y mi futuro. Mi nombre es mi elección, y es la primera de muchas decisiones que tomaré ahora que soy libre.

“Soy un sobreviviente de más de 20 años de cautiverio y abuso doméstico. Estuve prisionero en mi casa desde que me sacaron de cuarto grado a los 11 años hasta hace dos meses, a los 31, cuando prendí fuego a propósito que me ayudó a liberarme.

“Hablo hoy para comenzar el proceso de recuperar mi vida y para opinar sobre cómo se contará mi historia.

“Estoy mucho mejor y más fuerte que el día que los servicios de emergencia me sacaron de casa. Estoy sumamente agradecida por la atención que he recibido desde entonces. A todos los profesionales de la salud que me han ayudado y cuidado, gracias. Además de todas sus preocupaciones, agradecí la oportunidad de tener mi primera fiesta de cumpleaños para celebrar mis 32 años.

También quiero agradecer a los servicios de emergencia, a los investigadores policiales y a todos los que trabajan para que los responsables de mi abuso rindan cuentas. Gracias a todos en Safe Haven Waterbury y a todos los que han donado a la página de GoFundMe, lo que ayudará a cubrir algunos de los abrumadores gastos que enfrentaré en las próximas semanas, meses y años.

Agradezco al tutor y a mi abogado, quienes me guiarán en el proceso legal que tengo por delante. Han sido invaluables para mí y agradezco su incansable apoyo.

Mucho se ha dicho ya que cuenta parte de la historia del abuso que sufrí. Algún día, quizás mi historia completa se cuente.

Pido a todos los involucrados en mi historia que cooperen plenamente con las autoridades que me ayudan a buscar justicia por estos crímenes. También pido al público y a los medios de comunicación que respeten esas investigaciones y mi privacidad mientras se desarrolla este proceso. Esto no es solo una historia. Es mi vida.

Gracias a todos por sus pensamientos y mensajes, su apoyo y sus constantes oraciones mientras me recupero. Para cualquier consulta sobre mi recuperación, solicitud de información o entrevistas, o sobre el proceso que viene, por favor, envíenla a David Guarino de Survivors Say, quien se ha ofrecido como mi portavoz.

"Gracias."