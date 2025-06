Habla por primera vez el presidente del jurado del juicio de Karen Read

El presidente del jurado en el juicio de Karen Read habló públicamente por primera vez el martes en "TODAY" en su primera entrevista televisada.

El presidente del jurado, quien pidió mantener su nombre en reserva por motivos de confidencialidad, habló sobre el controvertido caso, los cuatro días de deliberación y cómo el jurado llegó a su veredicto.

"Juntos, analizamos todas las pruebas presentadas y, con base en ellas, tomamos nuestra decisión", declaró. "Al principio, algunos tenían sus propias opiniones sobre cómo debería ser el caso, e intentábamos basarnos en sentimientos personales y cosas así. Tuvimos que ceñirnos a las pruebas que teníamos y seguir con eso. Así que, más o menos, se trató de descifrar esa parte".

"Nos llevó un par de días ponernos en marcha, pero cuando lo hicimos, todo fue sobre ruedas".

Al preguntarle si hubo alguna prueba que finalmente convenciera al jurado, el presidente del jurado dijo que fue más bien la evidencia en general.

"Se trató de todo el caso en su conjunto, todas las piezas: el testimonio, los testigos y mucho de eso. La gente tenía preguntas, y usamos las pruebas para responderlas, sin intentar perdernos en los detalles que nos plantearon en el tribunal. Solo teníamos que concentrarnos y resolverlo con las pruebas".

Pero, ¿es Read inocente o la fiscalía simplemente no demostró su culpabilidad?, se le preguntó al presidente del jurado.

"Karen Read es inocente y no cometió este delito", dijo. "Nadie pudo probar que lo cometió, así que la consideré desde el primer día como una mujer inocente que necesitaba ser declarada culpable, y no creo que nada de eso se haya demostrado en este proceso".

Entonces, ¿quién cree que mató a John O'Keefe?

"Ese no es mi trabajo", dijo el presidente del jurado. "Algo le sucedió al Sr. O'Keefe, y es juego sucio, o como quieran decir, pero no había pruebas, ni siquiera a través de múltiples testigos y testimonios, ni de su autopsia ni de nada; nadie afirmó que hubiera pruebas sólidas de que hubo una colisión o de que lo atropellara un coche".

"No, no lo creo", respondió cuando se le preguntó si creía que Read atropelló a O'Keefe con su todoterreno. "No con las pruebas que me presentaron".

Read, de 45 años, fue declarada inocente de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario y abandono del lugar de un accidente mortal, pero fue condenada por conducir ebria el 18 de junio tras su segundo juicio. La fiscalía afirmó que atropelló a O'Keefe, su novio, un policía de Boston, con su todoterreno en enero de 2022, dejándolo morir en una tormenta de nieve.

Pero sus abogados argumentaron que O'Keefe fue golpeado, mordido por un perro y abandonado fuera de una casa en Canton en una conspiración orquestada por la policía que incluía plantar pruebas contra Read.

El presidente del jurado afirmó que no se dejó influir en absoluto por la repercusión del caso ni por la gran multitud de simpatizantes de Read congregados frente a la sala del tribunal.

"Simplemente iba a basarme en lo que nos mostraran las pruebas, ya fuera que la declararan culpable o inocente, simplemente nos basaríamos en las pruebas", declaró. "Cuando llegué el lunes, solo quería que todos… Se sienten escuchados al 100%, y al final de las deliberaciones, todos se sintieron satisfechos con la decisión que tomamos colectivamente.

En cuanto a cómo se vería la justicia ahora para la familia O'Keefe, el presidente del jurado dijo que no está completamente seguro.

"Alguien investiga más a fondo, pero investigando más a fondo con las pruebas que ya tienes, y finalmente encuentras a una posible persona", dijo. "Va a haber las mismas complicaciones con todas estas otras estipulaciones de las pruebas y todo lo demás que las acompaña. Es simplemente duro, y someter a una madre, un padre, un hermano y a toda una familia a eso de nuevo, es mucho. Incluso yo estando allí durante ocho y nueve semanas, simplemente sentado viendo los videos y la grabación y todo, es muy duro ver a un ser querido pasar por eso".